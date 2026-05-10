El emotivo mensaje que circula en la Guardia Civil tras la muerte de Germán: "El honor no tiene género"

La muerte de los guardias civiles Germán P. G. y Jerónimo J. M. durante una operación contra el narcotráfico en las costas de Huelva ha provocado una enorme conmoción dentro de la Benemérita. En las últimas horas, además de los homenajes institucionales y las muestras de apoyo a las familias, entre agentes y allegados circula un emotivo mensaje dedicado a Luisa, guardia civil y viuda de Germán, tras participar en el traslado del féretro de su marido durante el funeral celebrado este sábado.

"El honor no tiene género, pero sí tiene valor", comienza el texto, difundido ampliamente en grupos vinculados al Instituto Armado. El mensaje pone el foco en una de las imágenes más impactantes del sepelio: la de Luisa cargando "a hombros el féretro de su esposo".

"Hay imágenes que no necesitan explicación porque te golpean directamente en el alma", señala el escrito. "Ver a mi querida Luisa, guardia civil, y a la vez viuda de marido recientemente fallecido, Germán, cargando a hombros el féretro de su esposo, es la definición más pura del coraje, del amor, de la vocación y del servicio".

El homenaje define a la agente como un ejemplo dentro del cuerpo. "Luisa nos ha dado a todos una lección de lo que significa ser un REFERENTE", afirma el mensaje antes de destacar varios aspectos de su figura personal y profesional.

El mensaje sobre el ‘feminismo real’

Uno de los apartados reivindica lo que denomina "feminismo real": "Ese que se demuestra en la primera línea de batalla, luchando contra el narcotráfico en nuestras costas, hombro con hombro, sin pedir privilegios, solo cumpliendo con el deber".

El texto también subraya el vínculo personal y profesional que unía al matrimonio. Bajo el epígrafe "Compañerismo hasta el final", el mensaje sostiene: "No solo despedía al padre de sus hijos, despedía a su compañero de patrulla".

A continuación, recoge una frase atribuida a la propia Luisa: "Quiero ser su mujer y su compañera". El homenaje añade después: "Y así lo hizo, con una entereza que nos deja sin palabras".

La parte final del escrito ensalza el papel de la agente dentro de la Guardia Civil. "Orgullo de la Benemérita", reza el mensaje antes de asegurar que "mujeres como ella son las que hacen honor al nombre de la Guardia Civil".

Conmoción dentro de la Guardia Civil

La escena tuvo lugar durante el funeral por los dos agentes fallecidos en acto de servicio tras la colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo mientras participaban en una persecución a una narcolancha frente a la costa onubense. El sepelio reunió a centenares de guardias civiles, familiares y autoridades.

La tragedia ocurrió el pasado viernes durante una operación contra el narcotráfico en aguas próximas a Huelva. Además de los dos agentes fallecidos, otros dos guardias civiles resultaron heridos.