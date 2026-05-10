La hipocresía de Sánchez: de indultar a 'quien colabora con la Justicia' en Gürtel a querer encarcelar a Aldama.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado tener un criterio dispar en cuanto a su posición sobre las rebajas en la petición de la pena para aquellas personas que reconocen sus delitos y colaboran con la Justicia: ha pasado de indultar a uno de los denunciantes del caso Gürtel a presionar para que el empresario vinculado a la trama Koldo Víctor de Aldama entre en prisión.

"¿Qué sentido tiene colaborar con el Estado si no se rebaja la pena?", se preguntó el letrado defensor de Víctor de Aldama, José Antonio Choclán, en sus conclusiones el último día del primer juicio a Aldama; al exministro de Sánchez y su exsecretario de Organización del partido, José Luis Ábalos; y a su exasesor Koldo García. Esta cuestión fue traída a colación por Choclán después de que Libertad Digital desvelase las presiones que la Fiscalía Anticorrupción de Alejandro Luzón sufrió por parte de la Fiscalía General de Teresa Peramato, que, en connivencia con el Ejecutivo del líder socialista ordenó a Luzón que no rebajase su petición de pena de prisión para el empresario.

Sin embargo, cuando los colaboradores con la Justicia aportaron pruebas que afectaban negativamente al PP, el Ejecutivo de Sánchez se posicionó claramente a favor de estas rebajas de condena. En concreto, el Ministerio Público a cargo de Dolores Delgado pidió la máxima rebaja en la petición de pena de prisión posible observando la atenuante "muy cualificada" para Paco Correa. Este fue el cabecilla de la trama Gürtel y confesó sus delitos aportando pruebas que demostraban una trama de corrupción vinculada al Partido Popular.

En el marco del mismo caso, el Ejecutivo indultó en 2024 a José Luis Peñas, la primera persona que denunció la trama de corrupción en el año 2007. Peñas no llegó a entrar en prisión porque su condena de 5 años y tres meses de cárcel estaba fragmentada en cinco delitos y ninguno de ellos sumaba dos años de cárcel, por lo que no fue necesaria su entrada en prisión a ojos de la Audiencia Nacional. Aun así, este era funcionario y la condena lo inhabilitaba de manera absoluta prohibiéndole el ejercicio de su profesión.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños defendió esta decisión en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que indultó a Peñas: "El Ministerio Fiscal venía a decir que una persona que había colaborado de una manera tan activa y de forma absolutamente necesaria para el esclarecimiento de unos hechos criminales merecía el indulto; por tanto, así lo ha tenido en consideración el Gobierno".

"Desde el Gobierno queremos enviar un mensaje muy claro y muy contundente a la sociedad española: reforzamos al Ministerio Fiscal para perseguir el delito, creamos una autoridad independiente para proteger a aquellos que denuncian infracciones ilícitos penales y, por supuesto, apoyamos a todas esas personas que colaboren con la Justicia para esclarecer delitos", ahondaba el ministro antes de sentenciar que "quien colabora para perseguir el delito, cuenta con el reconocimiento y el apoyo del Gobierno de España".

Este criterio ha sido diametralmente opuesto en el caso de Aldama. Se presionó al Ministerio Público para que no pidiese una rebaja de la pena y, posteriormente se criticó que la acusación popular liderada por el PP sí que adoptase una rebaja de la pena en sus conclusiones. Bolaños, también en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, cargó este martes contra los populares: "Quiero dar las gracias al PP y a Aldama por hacer tan evidente que están colaborando los unos con los otros y los otros con los unos". Posteriormente, negó haber influido en la decisión del Ministerio Público.