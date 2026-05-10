Muere José Ballesta, alcalde de Murcia, a los 67 años

José Ballesta, alcalde de Murcia, ha fallecido este domingo a los 67 años como consecuencia de un cáncer, según ha informado el Ayuntamiento de la ciudad en un comunicado recogido por Servimedia.

El Consistorio ha expresado su "profundo pesar" por la muerte del alcalde del PP, que ocupaba el cargo desde junio de 2023 y que ya había gobernado la ciudad entre 2015 y 2021. Según el Ayuntamiento, su vida estuvo marcada por "una vocación de servicio inquebrantable".

"Nuestra ciudad acaba de perder a su alcalde. Pero también a una persona que dedicó su vida al servicio público, al trabajo constante y al compromiso con sus vecinos", señala el comunicado difundido por el Ayuntamiento y recogido por Servimedia.

Trayectoria política y académica

Ballesta, nacido en Murcia en 1958, era catedrático de Medicina y fue rector de la Universidad de Murcia. También desempeñó responsabilidades políticas como diputado regional, consejero y portavoz del Gobierno autonómico antes de volver a la Alcaldía en 2023.

El Ayuntamiento ha destacado que durante sus años al frente del Consistorio impulsó "una transformación que hoy forma parte inseparable de la identidad contemporánea de Murcia". El comunicado añade que el alcalde popular defendió "una Murcia sin complejos, orgullosa de sí misma, de su historia y de sus tradiciones".

Tras conocerse su fallecimiento, el Ayuntamiento de Murcia ha decretado tres días de luto oficial. Durante ese periodo las banderas ondearán a media asta en los edificios municipales y quedarán suspendidos los actos institucionales previstos.