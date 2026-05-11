Cantabria anuncia licencias de caza y pesca gratis y los animalistas montan en cólera

El Gobierno de Cantabria ha decidido dar un nuevo espaldarazo al sector cinegético y pesquero: las licencias de caza y pesca serán gratuitas durante los próximos cinco años. La medida, anunciada por la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, ha provocado una inmediata reacción de los colectivos animalistas, que acusan al Ejecutivo regional de "subvencionar la violencia contra la fauna silvestre" con dinero público.

El anuncio se produjo durante el acto del 40 aniversario de la Federación Cántabra de Caza, donde Susinos reafirmó el apoyo del Gobierno de Cantabria a cazadores y pescadores. La iniciativa supondrá eliminar la tasa de las licencias en los próximos presupuestos autonómicos y afectará a más de 23.000 permisos —13.554 de caza y 9.514 de pesca— con un coste estimado superior a 1,35 millones de euros en cinco años.

Actualmente, las licencias ya son gratuitas para menores de 18 años y mayores de 65, por lo que la medida afectará especialmente a unas 21.900 licencias activas.

La consejera defendió que la caza forma parte de la "historia y la cultura" del medio rural y aseguró que aporta beneficios medioambientales "esenciales", como el control de especies y la conservación de hábitats. También reivindicó su peso económico y social. "La caza no solo protege el monte, sino que también sostiene la dignidad del mundo rural", afirmó.

Además de la gratuidad de las licencias, el Ejecutivo autonómico prepara una modificación normativa para agilizar la renovación de los cotos de caza y evitar trámites administrativos que considera innecesarios cuando no existan cambios sustanciales. Según avanzó Susinos, la reforma llegará al Parlamento cántabro el próximo 18 de mayo.

Los animalistas montan en cólera

Las palabras del Gobierno regional han encendido a los colectivos animalistas. La Federación Defensa Animal Cantabria (DEAN) mostró este lunes su "más absoluto rechazo" a la medida y anunció que estudiará posibles acciones institucionales y sociales contra lo que considera "un nuevo paso en la normalización y subvención pública de la violencia contra la fauna silvestre".

La portavoz de DEAN, Victoria Cedrún, cargó duramente contra el Ejecutivo autonómico: "Estamos hablando de 270.000 euros anuales extraídos de los impuestos de todos los cántabros para subvencionar la muerte de animales silvestres mientras las protectoras están colapsadas", denunció.

La organización animalista considera especialmente grave que el anuncio llegue en plena polémica por la gestión del lobo ibérico y los controles poblacionales impulsados por el Gobierno cántabro. También critica que la gratuidad de las licencias se anunciara precisamente en el aniversario de la Federación de Caza, interpretándolo como un gesto político hacia el sector.