El abandono a la Guardia Civil, los ataques a Ayuso y el cerco a Armengol por el caso Koldo

Recuperamos los momentos sonoros más virales de la última jornada en el programa de Es la Mañana de Federico en esRadio: las declaraciones más polémicas, los careos parlamentarios y las voces de quienes hoy son noticia.

Huelva despide a los dos guardias civiles muertos

Huelva ha despedido a los 2 guardias civiles muertos este viernes, durante una operación contra una narcolancha. Un funeral donde sus compañeros han denunciado el abandono del Ministerio del Interior con el cuerpo, sin medios y recursos suficientes para combatir al narcotráfico en la región.

El adiós a Germán y a Jerónimo ha estado marcado por grandes ausencias, como la del presidente del Gobierno o la de los ministros. El Ejecutivo tan solo ha enviado una representación de segundo nivel, con la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo. La candidata socialista, María Jesús Montero, también se ha acercado a la capilla ardiente, donde ha sido recibida con numerosos abucheos.

Sánchez carga contra Ayuso por su viaje a México

Pedro Sánchez aprovecha la ocasión para atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su viaje oficial a México. Lejos de bajar el tono, el presidente del Gobierno se pone al lado de Claudia Sheinbaum para intentar ridiculizar a Díaz Ayuso.

Un viaje que desde el Ejecutivo madrileño defienden como una oportunidad para atraer inversión a la región. Denuncian que el boicot y las amenazas de la presidenta mexicana son "insólitas" hacia una representante política de un país democrático como España.

Koldo y Aldama vuelven a la Audiencia Nacional

Nueva semana complicada para el Gobierno. Koldo García y Víctor de Aldama vuelven este jueves a la Audiencia Nacional por las gestiones que ambos hicieron con el Gobierno de Baleares, bajo la presidencia de la socialista Francina Armengol en la compra de material sanitario.

El Ejecutivo autonómico contrató a la empresa de la trama, Soluciones de Gestión, para la compra de mascarillas por más de 3 millones de euros. En las últimas horas, Anticorrupción ha pedido que la declaración de Aldama y Koldo se una a la causa abierta por la financiación ilegal del PSOE.

Saif Abukeshek llega a Barcelona

Saif Abukeshek, uno de los españoles de la flotilla puesto en libertad por Israel, ha llegado este domingo a Barcelona. Las fuerzas israelíes le detuvieron junto al brasileño Thiago Ávila cuando interceptaron las embarcaciones que iban camino a Gaza. El activista ha insistido en que esto acaba de empezar y que en unos días volverá a iniciar una nueva ruta con sus compañeros en Turquía.

Muere el alcalde de Murcia

Y este domingo ha fallecido el alcalde de Murcia, José Ballesta, a los 67 años tras padecer un cáncer de colon desde hace más de 2 años. El regidor popular llevaba en el cargo desde junio de 2023, aunque ya había ocupado la alcaldía entre 2015 y 2021.

El presidente de la región, Alberto Núñez Feijóo ha destacado que Ballesta ha hecho la ciudad de Murcia más grande y más cercana hasta el final. El Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial. La capilla ardiente estará abierta desde las 10:00 hasta las 22:00 en el Salón de Plenos municipal.