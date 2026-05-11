El bochornoso insulto de Pedro Gullón, director general de Salud Pública, a Risto Mejide en su programa

Lo que comenzó como una conversación de debate sobre protocolos sanitarios terminó en un espectáculo bochornoso. Pedro Gullón, director general de Salud Pública, protagonizó este lunes un momento tenso en Todo es mentira al perder los papeles tras ser despedido con aparente cordialidad en directo por Risto Mejide.

La imagen no se emitió en directo, pero debido a lo ocurrido Risto mostró en pantalla las imágenes: "Esto no lo hacemos nunca, pero en esta ocasión yo creo que vale la pena que nuestros espectadores conozcan quién es Pedro Gullón. Porque a la hora de despedirse ha hecho esto".

En el vídeo, se mostraba a Pedro Gullón quitándose los cascos tras la intervención, y posteriormente con brusquedad daba un fuerte golpe sobre la mesa y exclamaba: "Hijo de puta".

La reacción de Risto, entre la ironía y la estupefacción, no se hizo esperar: "Bien... Pues nada, me ha recomendado mucha fruta", sentenció el presentador, dejando en evidencia el comportamiento del alto cargo tras la tensa confrontación dialéctica.

Así reaccionó Pedro Gullón, director general de Salud Pública, tras el corte de la entrevista con Risto en #TodoEsMentira #TEM11M pic.twitter.com/3pJQjGEfwI — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) May 11, 2026

El origen del conflicto: el protocolo del MV Hondius

El programa analizaba el desembarco del buque MV Hondius y las medidas de seguridad frente al hantavirus. La polémica estalló cuando el programa mostró imágenes de un técnico de sanidad bajándose de un autobús lleno de pasajeros sin mascarilla ni equipo de protección (EPI).

Ante las preguntas de Risto Mejide sobre posibles fallos en el protocolo, Gullón trató de restar importancia al asunto: "Las medidas están muy por encima del riesgo. Es un virus que requiere contacto estrecho. Esas imágenes son meras anécdotas que no cambian la seguridad del proceso", afirmó el director.

Sin embargo, la tensión subió de tono cuando Risto cuestionó si el técnico se habría quitado la protección en otros momentos críticos. La respuesta de Gullón, visiblemente a la defensiva, fue tajante: "Como no tenemos una cámara no lo sabemos... No voy a entrar en responder eso".

Risto Mejide corta la conexión: "No es un mitin"

Harto de la falta de respuestas directas, Risto Mejide decidió interrumpir la entrevista de forma abrupta, lanzando un serio aviso a los cargos públicos.

"Estoy especialmente harto de que nuestros representantes públicos no respondan a las preguntas. A partir de ahora, el que no decida responder, no tiene el placer de seguir en el programa", exponía públicamente, "¿Para qué le voy a dar voz a alguien que solo quiere hablar de lo que le interesa?".

"Estoy especialmente harto de que los representantes públicos no respondan". Risto Mejide da por finalizada la entrevista con Fernando Gullón, en pleno debate sobre el operativo en el crucero con hantavirus. #TEM11M pic.twitter.com/SUEHp2HdxX — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) May 11, 2026

El presentador continuaba admitiendo que "dan voz a todo el mundo". "La libertad para hablar conlleva la responsabilidad de responder a lo que queremos, no a lo que les dé la gana. Para mítines, se van a otro lado".

"Le he preguntado con toda la educación pero si no se viene a responder... de hecho, yo le he despedido con educación, y él no lo ha hecho", comentaba antes de mostrar las imágenes.