Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la corrupción del país: las maniobras del Gobierno para desviar la atención de la corrupción, su gestión con las Comunidades Autónomas, las últimas encuestas de Andalucía o la espalda que le han dado a las familias de los guardias civiles fallecidos.

El Gobierno nos entretiene con el hantavirus

El Gobierno trata de ocultar los casos de corrupción y el asesinato de los guardias civiles con la crisis sanitaria del crucero holandés. Titular de portada de El País: "Un gran operativo desactiva la crisis del buque MV Hondius". El Ejecutivo envió a tres ministros a Tenerife —Mónica García, de Sanidad; Grande-Marlaska, de Interior; y Ángel Víctor Torres, de Política Territorial— y nos ha bombardeado con las imágenes del desembarco de los pasajeros ataviados con equipos de protección diferentes según la nacionalidad.

A los españoles les vistieron con monos blancos, mascarillas, gafas y guantes, mientras que los franceses llevaban unas batas finas de plástico. Las fotografías nos permitieron ver a alguno de los pasajeros con las mascarillas bajadas y a profesionales sin los equipos de protección. Los expertos consultados por El Mundo creen que "el enorme nivel de seguridad quizás ha estado influido por la presión mediática".

La ministra de Sanidad ha repetido incesantemente que todos los pasajeros estaban asintomáticos; sin embargo, a media tarde, uno de los franceses presentaba ya en su país síntomas y esta madrugada EEUU ha confirmado un positivo y otro caso sospechoso. Aquí, en España, hay dos casos pendientes de estudio: uno en Alicante y otro en Barcelona, aunque por el momento ambos han dado negativo en las pruebas PCR.

El Gobierno ningunea a las comunidades

Como ya sucediera en la covid-19, esta crisis sanitaria ha evidenciado que el Gobierno solo trata "de tú a tú" a las comunidades gobernadas por el PSOE o sus socios y arrincona a las lideradas por el PP y, ahora, por Coalición Canaria. La bronca entre La Moncloa y Canarias empezó antes incluso de que se decidiera si el barco pondría rumbo a las islas y sigue a día de hoy. "Sánchez se impone a Canarias y alarga un día la evacuación del buque del hantavirus al permanecer aún a bordo 24 pasajeros", titula ABC.

Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, acusó a Díaz Ayuso de estar ilocalizable. Dijo que había hablado con el resto de presidentes afectados pero no con la madrileña. La dirigente popular le desmintió. Este lunes hay varios editoriales que denuncian la falta de "diálogo y cooperación institucional" pero, el primer párrafo de la columna de Roberto Benito en El Mundo resume perfectamente el modo de proceder de La Moncloa: "El mismo Gobierno que no vio necesario asumir el mando en la DANA de Valencia (229 muertos) tardó el 10 de mayo 10 minutos en quitarle las competencias a Canarias para permitir que el Hondius fondease y pudieran desembarcar en Tenerife las 152 personas que podrían haber estado expuestas al hantavirus".

Sólo El País hace una lectura diferente y dice en el editorial que "El populismo perjudica la salud". Señala al presidente canario, a Fernando Clavijo, de "aducir una variedad de excusas peregrinas, irracionales y populistas sobre una supuesta protección de la población isleña". Sostienen que sólo su actitud "empañó" y "casi entorpeció" el procedimiento de evacuación, señalando que su actitud obedece a "una oposición política miope y malintencionada".

El Gobierno busca la foto en Canarias y abandona a las familias de los guardias civiles asesinados por el narco 🎙️ @Silvia_Riveiro en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/pYKeYkp1p1 — esRadio (@esRadio) May 11, 2026

Último día de encuestas sobre Andalucía

El día 11 de mayo es el último día que la ley permite publicar encuestas antes de las elecciones del próximo domingo en Andalucía y la prensa, la digital y la impresa, aprovecha para publicar las suyas. Haciendo una media, el PP de Moreno Bonilla obtendría entre 54 —que le otorga la parte baja de las horquillas de ABC y El Confidencial— y 58 escaños.

La opción más repetida es que obtendrá la mayoría absoluta. Respecto al PSOE de María Jesús Montero, sólo la parte más optimista del sondeo de El Mundo le da opciones de mantener los 30 diputados que tiene, el resto vaticinan peores resultados que Juan Espadas; llegan a perder hasta 5, según El Confidencial.

Vox se mueve entre los 13 y los 19 representantes, lo que dejaría la puerta abierta a que, por primera vez en mucho tiempo, obtengan peores resultados que en una convocatoria anterior. Adelante Andalucía —el partido de Teresa Rodríguez— se mueve en una amplia horquilla que va desde los 3 hasta los 6 representantes lo que supondría triplicar incluso los resultados obtenidos en 2022. Y Por Andalucía —que aglutina a IU, Sumar y Podemos— se quedaría con 4 o 6 diputados. Mención especial a un dato que aporta el sondeo de El País: de los votos que pierde Vox, se van más —casi el 10%— a SALF que al PP (cerca del 9%).

El Gobierno planta a las familias de los guardias civiles

El viernes fueron asesinados otros dos guardias civiles a manos del narco. El presidente no asistió al funeral, despachó el asunto el domingo 10 de mayo en un mitin en La Línea de la Concepción, en Cádiz, con "un fuerte abrazo" a las familias de los fallecidos, como denuncia ABC. Tampoco envió a ninguno de los 22 ministros y el responsable de Interior ha tildado el suceso de "accidente" asegurando que "no todas las tragedias pueden evitarse".

El problema es que Marlaska, como denuncia El Mundo, "evita aplicar las directrices de la UE para proteger a los guardias civiles del narco", obvia las recomendaciones de la misión de eurodiputados que acudió a España para investigar las muertes de Barbate de 2024. El informe hablaba de "la urgente necesidad de reforzar la seguridad física y las condiciones de trabajo y las garantías jurídicas de las fuerzas de seguridad", pedía que se restableciese una unidad especial en la lucha contra el tráfico de drogas como la desmantelada Ocon-Sur o que se reconociese a los agentes como "profesiones de alto riesgo".

Nada de esto ha sucedido. ¿Por qué? Lo explica Federico Jiménez Losantos en su columna de El Mundo: "la razón de fondo para despreciar a los muertos con ese uniforme: el miedo que tienen a los que lo llevan vivos, activos, implacables y que, a las órdenes del juez, han ido destapando el obsceno disfrute de su latrocinio infinito. Vamos, que los han pillado robando".

Vuelve la corrupción del PSOE antes de las elecciones

Este mismo jueves se reactiva el calvario judicial del PSOE. Ese día están citados en la Audiencia Nacional Víctor de Aldama y Koldo García para aclarar las gestiones que ambos hicieron para que Francina Armengol comprase mascarillas a través de la empresa Soluciones de Gestión durante la pandemia. Cuenta M. Á. Pérez en LD que el comisionista "guarda un 'arsenal' de pruebas incriminatorias" contra la expresidenta de Baleares y que "seguirá colaborando con la justicia si no ingresa en prisión".

El día 28 comenzará en la Audiencia de Badajoz el juicio contra el hermano del presidente del Gobierno. David Sánchez Pérez-Castejón, que se sentará en el banquillo junto a otros procesados, entre ellos Miguel Ángel Gallardo —el presidente de la Diputación de Badajoz—, se enfrenta a una petición de tres años de prisión y doce de inhabilitación.

También es posible que este mes la Audiencia de Madrid decida si avala o revoca la decisión del juez Peinado de juzgar a Begoña Gómez, esposa de Sánchez, en un juicio con jurado popular. Y no hay que perder de vista lo que ocurra en el Supremo, porque se espera que la sentencia sobre el caso Mascarillas se conozca antes del verano. Dice Ángela que el Tribunal va a empezar a deliberar esta misma semana.

Además, El Debate desvela que Moncloa tuvo 15 llamadas con el portavoz de Aldama para evitar que el empresario "tirara de la manta". Alejandro Entrambasaguas ha accedido en exclusiva al tráfico de llamadas entre los equipos de los ministros Félix Bolaños y Óscar López con el entorno del empresario.