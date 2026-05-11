El Gobierno utiliza a la Abogacía del Estado para impugnar el recurso contra la regularización masiva

La Abogacía del Estado ha presentado un escrito de alegaciones en representación del Gobierno posicionándose en contra del recurso presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo por la asociación Hazte Oír que pretende parar de urgencia la regularización masiva de medio millón de inmigrantes.

El Alto Tribunal admitió a trámite el recurso de Hazte Oír y fechó en este miércoles 13 de mayo una vista de medidas cautelares solicitadas por la asociación Hazte Oír en el marco del recurso que fue interpuesto contra la regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

En un escrito de 19 páginas al que ha tenido acceso Libertad Digital, la Abogacía del Estado se posiciona frontalmente en contra de adoptar la medida cautelar solicitada. De hecho, cuestiona que la asociación sea legítima para solicitar la citada medida. "La legitimación activa de asociaciones en el orden contencioso‑administrativo no deriva automáticamente de sus fines estatutarios ni de la invocación genérica de la defensa de la legalidad o de valores constitucionales, sino que exige, conforme al artículo 19.1 LJCA, la concurrencia de un interés legítimo propio, cualificado, específico y distinto del meramente abstracto, que se traduzca en un beneficio real o en la evitación de un perjuicio cierto como consecuencia directa de la estimación del recurso", recalca el órgano antes de afirmar que considera "inadmisible" que Hazte Oír intervenga en este proceso por considerar que defiende el interés general de los españoles y el respeto a la Constitución.

Según defiende el escrito, "no vale como razón legitimadora el mero interés abstracto en defensa de la legalidad ni su encaje implícito en una supuesta acción popular inexistente". Así, carga contra la asociación por no describir, a su juicio, qué beneficios reales se obtendría con la paralización del Real Decreto en su petición de medidas cautelares.

"En consecuencia, la concesión de una autorización de residencia no genera el impacto en los diversos servicios públicos dado que, en la actualidad, las personas destinatarias de dicha medida ya son usuarias de tales servicios", justifica la Abogacía del Estado negando la urgencia que destaca el recurso planteado por la asociación Hazte Oír.

En este contexto, el órgano administrativo argumenta que sí que existen beneficios inmediatos para aquellas personas que se acojan a la regularización propuesta por el Ejecutivo del líder socialista: "El acceso al pleno ejercicio de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, entre los que resulta especialmente relevante el derecho al trabajo". "Ello no solo contribuirá de manera efectiva a su integración social, sino que además comportará un incremento de las cotizaciones sociales derivado de su incorporación al mercado laboral", asevera el documento.

Por todo ello, niegan que se pueda producir, como defendía Hazte Oír, una irreversibilidad en las consecuencias de la aplicación del Real Decreto, ya que, si el Tribunal Supremo no accede a las medidas cautelares pero sí que acaba declarando la nulidad de la norma por ser considerada ilegal, se perderían, según la Abogacía del Estado, los beneficios de los regularizados. "Se podría acudir por ello a los instrumentos de revisión de actos administrativos configurados en la legislación administrativa general", sentencia el documento de la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de Félix Bolaños.

La vista de este miércoles

La vista de este miércoles acogerá la exposición de cinco recursos establecidos contra la regularización masiva: tres de ellos impuestos por asociaciones —entre ellas Hazte Oír—, otra por el partido político Vox y otra por la Comunidad de Madrid, presidida por la líder popular Isabel Díaz Ayuso.