El informe que la Generalidad ocultaba: los extranjeros detrás del 84% de los hurtos y el 60% de las agresiones sexuales

Los extranjeros fueron responsables de la mayoría de detenciones por robos, hurtos y agresiones sexuales en Cataluña durante 2025, según un informe interno de los Mossos d'Esquadra. A partir de su difusión, el documento ha vuelto a situar en el centro del debate político la gestión de la seguridad, la inmigración y el nivel de transparencia con el que se publican las estadísticas policiales en la comunidad autónoma.

Los robos y hurtos concentran el mayor peso de detenciones extranjeras

El informe de la Policía de la Generalitat desglosa las detenciones por grandes áreas geográficas y refleja que los extranjeros representan el 84,3% de los arrestos por hurtos y el 73% en robos con violencia e intimidación. En este último apartado, los Mossos contabilizaron 1.968 detenciones de españoles frente a 5.335 de extranjeros. Dentro del bloque extranjero, destaca el peso del grupo procedente de África, que acumula 3.899 detenciones en esta tipología, según el documento policial.

En los robos con fuerza en el interior de vehículos, el patrón se repite, con una mayoría de arrestos correspondientes a ciudadanos no españoles, especialmente del mismo origen geográfico.

Mayoría extranjera también en delitos violentos

El informe también recoge datos de delitos considerados más graves. En agresiones sexuales, los Mossos registraron 664 detenciones de españoles frente a 1.008 de extranjeros, lo que supone aproximadamente el 60% del total.

En el caso de homicidios y asesinatos consumados o en tentativa, los extranjeros representan el 55% de las detenciones. También aparecen por encima en lesiones, amenazas y otros delitos vinculados a la violencia interpersonal. Según el documento, Cataluña cuenta con una población donde los extranjeros representan el 18,7%, mientras que concentran porcentajes de detención superiores en varias tipologías delictivas analizadas.

Debate político por la publicación de datos de nacionalidad

El informe ha sido elaborado a partir de una respuesta parlamentaria y no como publicación estadística periódica, lo que ha reactivado el debate sobre la transparencia en los datos de delincuencia por origen. Formaciones como Vox han reclamado en distintas instituciones la publicación sistemática de estos registros, mientras que otros sectores políticos han cuestionado el uso de estas estadísticas y su interpretación.

La Generalitat había anunciado avances en transparencia estadística, pero a día de hoy no se ha publicado un balance oficial completo de 2025 con el nivel de detalle que aparece en el informe interno de los Mossos.