El juez Ismael Moreno atrasa la declaración de Aldama sobre Armengol

El juez instructor Ismael Moreno ha aplazado la declaración de Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional sobre la compra de mascarillas por parte de las Islas Baleares al próximo jueves 21 de mayo.

El juez encargado de la instrucción de la causa sobre adjudicaciones públicas de compra de mascarillas a dedo a cambio de mordidas que se dirime en el Tribunal Supremo tenía prevista la comparecencia del exasesor ministerial de Koldo García y Víctor de Aldama. Ahora, mantiene la declaración de Koldo, pero atrasa la del empresario vinculado a la trama Koldo.

En una providencia a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado anuncia que "se modifica el señalamiento para la declaración como investigado de Víctor Gonzalo de Aldama Delgado prevista para el próximo día 14 de mayo de 2026 a las 10 horas, señalándose en su lugar, el próximo día 21 de mayo de 2026 a las 10 horas de su mañana, en la Sala de Declaraciones". El juez achaca el aplazamiento de Aldama por problemas de agenda.

El magistrado no se refiere en este escrito a Koldo García, por lo que se entiende que su comparecencia sigue fechada en este jueves, cuando ambos responderán acerca de su relación con la expresidenta de Baleares y ahora presidenta del Congreso, Francina Armengol. Aun así, fuentes jurídicas han adelantado a Libertad Digital que su García habría pedido suspender su declaración y que se archive la causa contra él por la contratación de mascarillas en Baleares y Canarias.

Un "arsenal de pruebas" contra Armengol

Como ha adelantado en exclusiva Libertad Digital, esta declaración es crucial para el empresario Víctor de Aldama, ya que este guarda "un arsenal de pruebas" que incriminarían a Armengol. Aun así, las fuentes consultadas por este periódico aseguran que "el futuro de la colaboración del empresario estará ligado a la sentencia que dicte el Tribunal Supremo sobre la primera pieza de la trama Koldo", ya que Aldama continuará con su estrategia de colaboración con la Justicia si no entra en la cárcel.

"Los magistrados deben decidir si aplican una atenuante cualificada para rebajar su pena un grado o una atenuante muy cualificada para rebajar dos grados. Con rebajar un grado sería suficiente para evitar su ingreso en prisión y por tanto, que continúe su colaboración para esclarecer todos los hechos relacionados con la corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez y del PSOE. El Supremo debe hacer un esfuerzo y reconocer su esfuerzo", recalcan estas fuentes.