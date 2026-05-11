El "postureo"de Mónica García con el chaleco de Sanidad Exterior indigna a los médicos

El recibimiento de los pasajeros españoles del crucero MV Hondius en el puerto de Granadilla (Tenerife) no solo ha generado preocupación sanitaria. La imagen de la ministra de Sanidad, Mónica García, y del secretario de Estado, Javier Padilla, vistiendo los chalecos de Sanidad Exterior durante el operativo ha provocado un profundo malestar entre los profesionales de este servicio, dependiente del Ministerio de Sanidad y encargado de controlar los riesgos epidemiológicos en puertos y aeropuertos.

"Pasan de nosotros todo el año y ahora se ponen el chaleco", resume uno de los trabajadores del área en declaraciones a El Confidencial. Entre los facultativos existe la sensación de que el departamento solo gana visibilidad cuando estalla una alerta mediática, mientras las reclamaciones sobre la falta de personal continúan sin respuesta.

Plantilla bajo mínimos

La situación, denuncian desde la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior (AMSE), se ha deteriorado de forma progresiva durante los últimos años. Según los datos que maneja el colectivo y que también recoge Comisiones Obreras, en 2013 había alrededor de 130 médicos en este servicio estatal. En la actualidad apenas quedan 51 profesionales repartidos por todo el país.

La portavoz de AMSE, Mar Faraco, advierte de que hay puertos y puntos fronterizos donde la cobertura resulta claramente insuficiente. "En Huelva tendría que haber cuatro y solo hay un profesional médico. Hay lugares con un solo facultativo que acaba de empezar y apenas cuenta con un año de experiencia. Así no se puede hacer un control epidemiológico adecuado", señala en declaraciones a El Confidencial.

Desde la asociación recuerdan además que ningún ministro de Sanidad les recibe desde la etapa de Trinidad Jiménez. Según denuncian, la falta de interlocución con el Ministerio se ha mantenido intacta con la llegada de Mónica García al cargo.

"Es nuestro trabajo diario"

Los profesionales preparan ahora una campaña audiovisual para mostrar las carencias con las que operan en distintos puntos de España. El objetivo es visibilizar una realidad que, aseguran, pasa desapercibida hasta que se produce una situación con gran repercusión mediática como la del MV Hondius.

"Nuestro día a día es parecido a lo que hemos visto en el MV Hondius, pero sin tanta atención mediática. Viene un barco de Nigeria con un señor con fiebre y se genera pánico. Una de nuestras labores fundamentales es desactivar alertas. Cuando viene alguien enfermo por razones extrañas, se genera un miedo descomunal. Este es el trabajo real y hay que tenerlo cubierto con profesionales", explican desde el colectivo al citado medio.