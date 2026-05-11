El Supremo vuelve a rechazar la puesta en libertad de Koldo García y mantiene que existe el riesgo de fuga

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha tomado la decisión de desestimar la solicitud de puesta en libertad de Koldo García formulada por su defensa el último día del juicio por caso Koldo.

La defensa del que fuera asesor del exministro de Transporte José Luis Ábalos ha remitido diferentes escritos al Alto Tribunal pidiendo la libertad de su representado. El último intento de puesta en libertad fue enviada al Supremo días antes del inicio del juicio después de que la Sala desestimase ya varias peticiones similares hechas con anterioridad.

El Supremo acordó la entrada en prisión de Ábalos y Koldo al apreciar en ambos un "riesgo extremo" de fuga por los contactos que los exdirigentes socialistas mantienen en el extranjero y por la posibilidad de que estos sigan manejando grandes cantidades de dinero en efectivo que no hayan sido encontradas por el momento.

"No se advierte por esta Sala ninguna modificación en las circunstancias valoradas en su momento para acordar la medida cautelar que permitan amparar la pretensión deducida, particularmente, por la desaparición del riesgo de fuga. Ha de valorarse a estos efectos que, concluido el juicio oral, estamos en los inicios de una deliberación, compleja, que exige un examen detallado de la causa", señala el último auto del Supremo al que ha tenido acceso Libertad Digital.

El Supremo precisa que la defensa de Koldo García ha vuelto a pedir su libertad alegando que ya había dado por concluido el juicio oral y que no existía el riesgo de fuga que motivo el ingreso en la prisión de Soto del Real de Koldo y Ábalos el pasado 27 de noviembre.

De igual manera, la Sala ha precisado que tanto el Ministerio Fiscal como la acusación popular se habían opuesto a la pretensión de que los acusados abandonasen la prisión "e inciden que el riesgo persiste, máxime cuando ya ha finalizado el juicio oral y, en consecuencia, se han afianzado los indicios existentes contra el acusado".