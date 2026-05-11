El 'Villamanín' de Vizcaya: un club de rugby deja un agujero de 3 millones con la Lotería de Navidad

Un nuevo caso relacionado con la venta de participaciones de Lotería de Navidad por encima de las consignadas, similar al ocurrido hace unos meses en Villamanín, ha vuelto a golpear a decenas de familias, esta vez en la localidad vizcaína de Igorre.

La polémica por el impago de premios vinculados al club Zekorrak Rugby Taldea sigue aumentando tanto en número de afectados como en el alcance económico del caso, mientras continúan apareciendo nuevas participaciones sin cobrar y avanzan las denuncias ante la Ertzaintza.

Según los datos actualizados aportados por los propios damnificados, el número de participaciones vendidas de más del número premiado asciende ya a 286, una cifra superior a la reconocida inicialmente por la entidad.

Este desfase ha elevado la deuda estimada a alrededor de 2,8 millones de euros, una cantidad que podría acercarse incluso a los 3 millones conforme se sigan revisando denuncias y justificantes de cobro.

Un error en la gestión de las participaciones

El origen del problema se sitúa en la venta del número agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, distribuido a través del club deportivo. Las participaciones, vendidas a 5 euros (4 euros jugados y 1 euro de donativo), debían reportar unos 9.600 euros por cada una premiada.

Sin embargo, el recuento realizado por la plataforma de afectados sostiene que se emitieron más participaciones de las que estaban respaldadas por los décimos realmente consignados, generando un desajuste que dejó sin pagar a decenas de personas tras agotarse el dinero del premio.

Aumentan las denuncias ante la Ertzaintza

La situación ya ha derivado en una investigación policial. La Ertzaintza registró hasta el pasado domingo 132 denuncias por presunto impago y posible estafa, todas ellas agrupadas en un mismo atestado.

Los afectados relatan que el importe del premio fue distribuido entre los primeros beneficiarios que lograron cobrar, pero posteriormente se constató que no había fondos suficientes para cubrir el total de las participaciones premiadas.

Un conflicto económico y social en la comarca

La mayor parte de las papeletas se vendieron en el entorno del Valle de Arratia, lo que ha amplificado el impacto social del caso, al igual que ya pasó con la convinecia en Villamanín. La falta de pago ha generado un fuerte malestar entre los afectados, que denuncian además falta de comunicación directa por parte de la directiva del club.

Mientras tanto, el club ha reconocido públicamente un error de gestión y asegura que no existe apropiación indebida, aunque admite no disponer de liquidez suficiente para afrontar la deuda pendiente.

Los afectados se organizan

Ante la situación, los perjudicados han comenzado a organizarse en una plataforma común con el objetivo de coordinar acciones legales. Entre sus opciones se encuentra la presentación de una demanda colectiva para intentar recuperar las cantidades adeudadas.

Por el momento, el caso sigue abierto y bajo investigación, mientras crece la incertidumbre sobre la capacidad del club para hacer frente a una deuda que ya se sitúa en cifras millonarias y que continúa aumentando a medida que se revisan nuevos casos.