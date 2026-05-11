La Generalidad empieza a desmontar su entramado de la infancia denunciado por La Radioteca

El caso DGAIA ha provocado que la Generalidad de Cataluña comience a hacer los primeros cambios administrativos para romper con las entidades que gestionan las prestaciones a los jóvenes extutelados. El Gobierno catalán no volverá a licitar la gestión de las ayudas a partir del 31 de diciembre.

El acompañamiento socioeducativo a los extutelados pasará a realizarse "con personal propio", así lo ha anunciado la consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mónica Martínez Bravo, durante la comisión de investigación sobre la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) en el Parlamento de Cataluña.

A partir de la entrada en vigor de este nuevo modelo las ayudas a los jóvenes se calcularán de forma "semiautomática", con "cruces mensuales" de datos, según Martínez Bravo. Las prestaciones a la infancia en Cataluña se comprobarán con "la vida laboral de los beneficiarios, el padrón, el catastro e información de salud". Por tanto, en el momento en el que un joven empiece a trabajar, se le ajustará la prestación, algo que hasta ahora no siempre sucedía.

El descontrol en las subvenciones a los extutelados por parte de la administración catalana estaba a la orden del día. La Radioteca denunció en un podcast el escándalo de la infancia en Cataluña, un negocio montado alrededor de la DGAIA, con toda una red de fundaciones, asociaciones, cooperativas, sociedades mercantiles, UTES, detrás de las que se escondían los que se lucran con la protección a la infancia. Más de cien entidades, de las que solo diez de ellas se llevan el 55% del presupuesto total.

Entre esas organizaciones destaca la UTE formada por la fundación Resilis y la fundación Mercè Fontanilles, que son las que hasta ahora se encargaban de la gestión de los extutelados. A partir del próximo 31 de diciembre, según ha explicado la consejera de Derechos Sociales de la Generalidad, el trabajo que venían realizando estas entidades "deja de tener sentido". Fundaciones, por cierto, investigadas por la Oficina Antifraude tras la detección de pagos indebidos.

Como contó Francisco Cárdenas, presidente de la Asociación para la Defensa del Menor, en La Radioteca, la administración paga por cada niño al mes, como mínimo, 8.000 euros. Un dinero que, según se está investigando, no estaría únicamente destinado al cuidado de los menores sino, supuestamente, a engordar el presupuesto de las fundaciones adjudicatarias de la gestión de la infancia. Un negocio que, tras ver la luz, provocó una polémica que la Generalidad de Cataluña, ahora liderada por el PSC, está tratando de sofocar.

De ahí que ahora el Gobierno catalán haya comenzado a desmantelar todo el entramado que estaba montado alrededor de la DGAIA, empezando por acabar con la externalización de la gestión de las prestaciones a los jóvenes extutelados. Eso sí, la Generalidad de Salvador Illa pretende cambiar el modelo de la infancia sin asumir ningún error de su gestión y sin denunciar las contrataciones realizadas en el pasado por los anteriores gobiernos de sus socios de ERC.