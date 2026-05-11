El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha vuelto a pisar otro charco después de protagonizar otro polémico episodio de señalamiento público y mofa personal a través de redes sociales. En esta ocasión, Puente ha cargado contra el peinado de Violeta Martínez, directora gerente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, y la ha comparado con la exministra Isabel Tocino en un mensaje con desprecio: "Isabel Tocino. Con ella empezó todo".

Este nuevo ataque desde la cuenta oficial de un miembro del Gobierno vuelve a dejar en evidencia la doble vara de medir del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Y es que, mientras desde la izquierda se presume de ser el Gobierno más feminista de la historia, sus ministras y portavoces mantienen un silencio sepulcral ante los continuos insultos de Puente a mujeres o incluso la prostitución y los casos de acoso sexual dentro del Partido Socialista.

En este sentido, varios diputados del Partido Popular han denunciado los insultos de Óscar Puente y las actitudes del Ejecutivo. "¿Cuándo se normalizó que un ministro del Gobierno de España haga mofa del físico de mujeres del Partido Popular? Nadie, absolutamente nadie, del Gobierno ha ido al funeral por los dos guardias civiles asesinados en acto de servicio, pero este ministro tiene tiempo para reírse de dos mujeres. La decadencia más absoluta", ha criticado Ester Muñoz, portavoz de los populares en el Congreso.

"Si esto de Puente lo hubiera escrito alguien de derechas habría salido en tromba el 'feminismo' institucional y mediático. Quiere faltar al respeto pero lo único que consigue es demostrar lo lejos que está de lo mínimo exigible para ser ministro y el grado de machirulerismo que gasta. Lo tuyo no hay peine que lo arregle", ha denunciado el diputado popular Sergio Sayas.

El ministro no ha rectificado ni ha pedido disculpas por su ataque y mantiene su actitud chulesca mientras el caos en las infraestructuras ferroviarias y en las carreteras no cesa. Prueba de su criticada gestión es el accidente de Adamuz donde perdieron la vida 46 personas. Todos estos problemas están a la orden del día mientras Óscar Puente se dedica a insultar y provocar en redes sociales.