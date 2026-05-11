Redondo empeora las cifras de Irene Montero y carga contra el "negacionismo" de PP y Vox

En lo que va de año, hasta 19 mujeres han sido asesinadas por violencia de género, tras la confirmación por parte del Ministerio de Igualdad de dos casos más, uno en Tenerife y otro en Tarragona. Esta cifra refleja que 2026 registra el peor inicio de año en violencia machista desde 2020, cuando hasta la fecha había 21 mujeres asesinadas. Dicho de otro modo, Ana Redondo, al frente de Igualdad, está registrando peores datos que muchos de los años que estuvo Irene Montero al frente del Ministerio.

Según explica el Ministerio de Igualdad, 11 de los 19 asesinatos por violencia de género (57,9%) ocurridos en 2026 no contaban con denuncia previa y en cuatro de ellos el presunto agresor se suicidó tras cometer el crimen. Libertad Digital ha informado de que casi el 80% de las asesinadas en 2025 no denunció a su agresor. Algo que pone en entredicho el sistema de prevención del Gobierno de Pedro Sánchez, que el año pasado volvió a fracasar, sumado al escándalo de los fallos de las pulseras antimaltrato, que han puesto en peligro la vida de cientos de víctimas.

Ana Redondo le echa la culpa al PP y a Vox

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, expresó su "solidaridad y apoyo" a las familias de las víctimas de los últimos crímenes de violencia de género, tras la confirmación por parte del Ministerio de estos dos casos, al mismo tiempo que aprovechó para instar a "achicar el espacio del negacionismo" de la derecha.

Redondo criticó al PP por "blanquear" a Vox en los Gobiernos y aseguró que el machismo es "transversal al no conocer de territorios, ni de clases sociales, ni de ideologías". "El machismo convive con las sociedades desde hace 3.000 años y es muy difícil erradicarlo", alertó, y defendió que hay un "único camino" para avanzar hacia una sociedad libre de violencia de género y es reforzar todos los sistemas de protección, la cooperación y la colaboración entre las Comunidades. Algo que ni el Ministerio de Igualdad de Irene Montero ni el de Ana Redondo han conseguido. Ambos con Pedro Sánchez como presidente.