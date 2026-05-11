Este lunes se publican las últimas encuestas sobre las elecciones en Andalucía del próximo 17 de mayo y Juanma Moreno vuelve a situarse como ganador reafirmando la mayoría absoluta con horquillas más o menos ajustadas.

El sondeo de El País certifica la catástrofe que estos comicios supondrán para el PSOE y su candidata, la exministra María Jesús Montero, que obtendrá un resultado de récord. La encuesta del instituto 40dB concede al PSOE un 23 por ciento de los votos, un punto menos que en 2022 y 28 escaños, dos menos de los que tiene ahora. La catástrofe es más evidente si se compara con el resultado que obtendría Juanma Moreno: el sondeo del diario de Prisa apunta a la mayoría absoluta aunque con dos escaños menos que en 2022: 56 escaños, con el 43,1 por ciento de los votos.

Con Moreno doblando en escaños a su rival, El País recuerda que éste sería el peor resultado del PSOE en una región que en su día fue el granero de votos del partido y donde llegó a superar la barrera del 50 por ciento, en 1982 (52,5%) y 2004 (50,3%). Ahora, María Jesús Montero obtendría un punto menos de lo logrado por Juan Espadas en 2022.

En cuanto a Vox, El País le otorga entre 14 y 16 escaños con un 13,8 por ciento de los votos, cinco décimas más que en 2022 pero un punto menos de lo pronosticado por el mismo diario hace sólo un mes. Mientras, la extrema izquierda se quedaría en seis escaños, en el caso de Por Andalucía, y cuatro para Adelante Andalucía. Unos resultados que sitúan al bloque de la derecha en los 71 diputados frente a los 38 de la izquierda.

Otro sondeo de este lunes, el de El Mundo, también augura un gran resultado para Juanma Moreno. El PP obtendría un un 44,7 por ciento de los votos con una horquilla de escaños que garantizaría la absoluta, entre los 55 y los 58, con posibilidades de repetir el resultado de 2022.

Para el PSOE, el pronóstico de Sigma Dos es ligeramente mejor, con un 24,7 por ciento de los votos que les permitirían igualar, en la horquilla superior, los 30 escaños actuales. Mientras, Vox bajaría seis décimas y lograría entre 13 y 14 escaños; ahora cuenta con catorce. La encuesta confirmaría que el partido de Abascal seguiría siendo irrelevante en la región y avisa de que la tendencia es a la baja según los últimos sondeos del mismo medio: el partido llegó a lograr un 18 por ciento en febrero y desde entonces no ha dejado de caer. Mientras, tanto PP como PSOE estarían incrementando sus resultados, en el caso de los socialistas a costa de sus socios.

Por Andalucía, la marca bajo la que se presentan IU, Podemos y Sumar perdería 0,2 puntos y podría empatar en escaños con Adelante Andalucía, que lograría 1,1 puntos más que en 2022 y pasarán de los dos actuales a los hasta cinco que le pronostica el sondeo.