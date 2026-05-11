Un centenar de inmigrantes ilegales amenaza con bloquear carreteras en Alicante si no se acelera su regularización

Casi un centenar de inmigrantes ilegales, en su mayoría procedentes de Malí, han bloqueado este lunes la entrada del complejo hotelero Costa Blanca Explorer, ubicado en el antiguo seminario de los Maristas, en Guardamar del Segura, en Alicante, según ha informado Rubén Pulido, experto en inmigración, en el diario La Gaceta.

Los extranjeros, acogidos en este centro desde diciembre de 2025 tras su llegada en patera a Canarias, han impedido el acceso de los trabajadores de la Fundación Cepaim, encargada de tramitar su regularización. Exigen acelerar los procedimientos administrativos y amenazan con salir a pie por la N-332, una carretera clave para el desplazamiento de más de 25.000 vehículos diarios, para conseguir acceder a la medida migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez.

Según testimonios directos de vecinos recogidos por La Gaceta, la protesta, que comenzó alrededor de las 08:30 horas, encendió las alarmas en la zona. Efectivos de la Guardia Civil de Guardamar, la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia de Alicante y la Policía Local tuvieron que intervenir para negociar con los representantes de los inmigrantes ilegales. Finalmente, el bloqueo se ha disuelto de forma pacífica, pero los ilegales han amenazado con que repetirán la acción si no se resuelven sus demandas.

"Esto ya no es un centro de acogida, es un polvorín. Llevamos años viendo cómo llegan grupos de inmigrantes ilegales y la convivencia se deteriora. Ahora se encierran aquí y bloquean la entrada como si el pueblo fuera suyo", denuncia un vecino. Y es que la localidad lleva unos meses caóticos en Guardamar del Segura derivados de peleas y caos generados por los inmigrantes alojados allí.

Este último capítulo de tensión tiene que ver directamente con el plan sin control del Gobierno de Pedro Sánchez que está regularizando a más de medio millón de inmigrantes por la vía rápida y por la puerta de atrás sin atender a las recomendaciones de expertos que alertan de la gravedad de esta maniobra migratoria del Ejecutivo.