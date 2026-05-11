Un inspector niega presiones al encargado del caso Gürtel para eliminar los nombres de Rajoy y Cospedal de los informes

El inspector jefe de la Sección Primera de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía Nacional durante la época de la investigación de Gürtel ha negado que presionara al inspector Manuel Morocho para que suprimiera de sus informes los nombres de Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal.

La Audiencia Nacional investiga el presunto operativo parapolicial que se puso en marcha con el supuesto objetivo de extraer material al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, relacionado con el caso Gürtel que pudiera comprometer al Gobierno o al partido. La supuesta organización clandestina se creó en el Ministerio del Interior en el año 2013 cuando Jorge Fernández Díaz estaba al frente y fue apodada por sectores de izquierda como la 'policía patriótica'.

El inspector ha manifestado que se reunían con Morocho para comentar aspectos de los informes que realizaba y ha sido preguntado si en estas reuniones se le obligaba a suprimir el nombre de ciertas personas. "Nunca", ha zanjado el inspector. Además, tambien ha negado que se le presionara más allá de las recomendaciones. "Presión no ha recibido ninguna", ha declarado al respecto.

En concreto, el inspector ha sido preguntado más tarde por alguna posible sugerencia para eliminar el nombre de Mariano Rajoy del informe de los llamados papeles de Bárcenas. "Nosotros nunca le hemos dicho que quite el nombre. Hemos podido decir que quede claro que aparezca el nombre para ponerlos. No podemos fijarnos en unas iniciales de momento porque de entrada no se sabía si esos papeles eran reales o no", ha comentado el inspector para posteriormente añadir que estas apreciaciones se realizan con todos los nombres.

En cuanto al siguiente informe relacionado con la "contabilidad extracontable" que manifestó Bárcenas, el inspector ha negado que se recomendara la eliminación del nombre de María Dolores de Cospedal.

Morocho tenía un "carácter fuerte"

A finales de abril el propio Morocho prestó declaración en el marco del juicio de la operación Kitchen y señaló que había una estrategia para desmantelar al equipo encargado la investigación de caso Gürtel. "Fue una estrategia buscada", declaró el inspector.

Por este mismo asunto ha sido preguntado este lunes el que fuera jefe de la sección de blanqueo de capitales y anticorrupción y ha señalado que su grupo de trabajó llego a estar formado por hasta doce funcionarios y que "se pusieron funcionarios de otros grupos a ayudarle".

Sin embargo, este ha señalado que en torno al 2012 que algunos de esos funcionarios se querían marchar porque "posiblemente ya venían cansados" y porque Morocho tenía un "carácter fuerte" y esto provocaba que "no todo el mundo estuviera a gusto".