Ábalos se desvincula del caso mascarillas que se investiga en la Audiencia Nacional para evitar su imputación

La contienda judicial de la trama Koldo se ha trasladado del Tribunal Supremo a la Audiencia Nacional, donde se investiga la compra de mascarillas a Soluciones de Gestión por parte de Canarias y Baleares. En esta causa no se encuentra imputado, por el momento, el exministro José Luis Ábalos, que se desvincula por completo de la operación.

El juez instructor Ismael Moreno investiga, entre otras ramificaciones de la trama Koldo, las adjudicaciones de compra de mascarillas que realizaron las administraciones a cargo de los expresidentes socialistas de Canarias, Ángel Víctor Torres, y Baleares, Francina Armengol. Según adelantó en exclusiva Libertad Digital, el empresario Víctor de Aldama guarda "un arsenal" de pruebas incriminatorias contra Armengol.

Por su parte, fuentes del entorno de Ábalos han explicado a LD que el exsecretario de Organización del PSOE se encuentra completamente desvinculado de este caso que investiga Ismael Moreno. "No tenemos nada que ver con Canarias y Baleares", recalcan desde el entorno del exministro. Estas mismas fuentes recriminan al magistrado que investigue unos hechos que ya habrían estado, a su juicio, en la causa que se encuentra en visto para sentencia en el Tribunal Supremo: "Es una muestra más del sinsentido de fraccionar las causas. Es un aquelarre injustificado".

De hecho, en el mismo sentido se ha pronunciado la defensa de Koldo García, que, según han confirmado fuentes jurídicas a este diario, ha presentado un escrito en el que piden la nulidad de la causa que Moreno investiga en la Audiencia Nacional. El escrito defiende que los hechos que se encuentra estudiando el magistrado instructor y que vinculan al exasesor ministerial con la adquisición de mascarillas por parte de Canarias y Baleares, ya han sido enjuiciados en el Tribunal Supremo.

La defensa del exasesor de Ábalos defiende que se rompe el principio de continencia de la causa y que su cliente podría ser juzgado por los mismos hechos por dos tribunales diferentes, lo cual, según asegura, se encuentra prohibido por el Código Penal porque, además, se podría dar la paradoja de que las sentencias fueran contradictorias entre sí.

En este contexto, si la Audiencia Nacional da la razón a la defensa de Koldo García, se suspenderá por tanto la citación del exasesor programada para este jueves en calidad de imputado. La de Víctor de Aldama, también fechada para este jueves, ha sido finalmente trasladada al próximo 21 de mayo. Sin embargo, si la Audiencia Nacional entiende que lo juzgado en el Supremo no interfiere en absoluto en esta causa, Koldo y Aldama tendrán que comparecer; y Ábalos podría ser imputado más adelante.

Otras fuentes jurídicas conocedoras de la causa se refieren a este último caso alegando que dependerá de las pruebas que presente Víctor de Aldama. Si estas implican, como sería "lógico" por la jerarquía de la supuesta organización criminal a José Luis Ábalos, el exministro también podría ser imputado en esta causa. "Toca esperar a Aldama", resaltan diferentes fuentes a las anteriores citadas.

La trama y "cariño" Armengol

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha acreditado la relación que la ahora presidenta del Congreso negaba con la trama Koldo. De hecho, el exasesor llegó a llamarla "cariño" en uno de los mensajes descubiertos por los investigadores.

Además, los agentes certificaron que hubo al menos 65 mensajes entre Francina Armengol y el exasesor ministerial relacionados con la venta de material sanitario. Para Armengol, Koldo habría sido el puente de llegada al exministro Ábalos y esta habría facilitado el acceso de la trama a Baleares. De la misma forma, Ángel Víctor Torres dijo no ser conocedor de las adjudicaciones de compra de mascarillas que realizó la comunidad autónoma que presidía. La UCO certificó que mentía y que este había incluso llegado a presionar a los órganos contratantes para que se comprasen las mascarillas a Soluciones de Gestión.