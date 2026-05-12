Los sonidos y las voces de quienes hoy son noticia en Es la Mañana de Federico de esRadio.

Recuperamos los momentos sonoros más virales de la última jornada en el programa de Es la Mañana de Federico en esRadio: las declaraciones más polémicas, los careos parlamentarios y las voces de quienes hoy son noticia.

El hantavirus incendia el choque político

La gestión del hantavirus está centrando el debate político de las últimas horas. El PSOE defiende la actuación del Gobierno y acusa a la oposición de "estorbar" y "sembrar el odio". La portavoz socialista, Montse Mínguez, insiste en que el PP lo único que hace es "alimentar bulos" mientras que el Gobierno "da soluciones".

Los populares culpan a Sánchez de una completa descoordinación al recordar el inicio de la crisis, con información contradictoria en el seno del propio Ejecutivo. De los 14 españoles aislados en el Gómez Ulla, uno ha dado positivo provisional en su primera PCR por hantavirus.

Madrid carga contra Sanidad por el hantavirus

La consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute, denuncia la falta de coordinación de la ministra Mónica García con las CCAA. La consejera insiste en que cuando hay una emergencia sanitaria como ésta, lo fundamental es el diálogo entre todos, poniendo a disposición toda la información, algo que, según Matute, no está ocurriendo. También ha lamentado los fallos del operativo de traslado de los pasajeros, criticando que el Gobierno siempre está utilizando el "comodín Ayuso" ante su nefasta gestión.

Un nuevo audio complica al ex-DAO de la Policía

El abogado de la inspectora que acusa de agresión sexual al ex-DAO de la Policía, José Ángel González, ha aportado al juez que investiga los hechos un nuevo audio para demostrar que no subió de manera voluntaria a la vivienda del mando policial, lugar donde se habría producido la violación el 23 de abril del año pasado. La defensa de la mujer sostiene que fue González quien le dijo que tenía que subir a la vivienda y no por su propia voluntad, tal y como declaró ante el juez.

Trump tensa el pulso con Irán y viajará a China en plena crisis

Donald Trump afirma que el alto el fuego en Irán está en una "situación crítica" tras rechazar la última propuesta de Teherán. El presidente de EEUU ha criticado duramente la respuesta del régimen, asegurando que esa propuesta es "poco seria". Por otro lado, en las últimas horas, China ha confirmado que el líder norteamericano visitará Pekín del 13 al 15 de mayo. Será el primer viaje de un presidente estadounidense a China en casi nueve años, en medio de las tensiones entre las dos superpotencias y la guerra con Irán.

Borja Jiménez carga contra Urtasun en plena presentación de la corrida homenaje a Sánchez Mejías

El torero Borja Jiménez lanza un mensaje contra el ministro Urtasun durante la presentación de una de las grandes citas de la temporada: la corrida In Memoriam, el próximo 7 de junio.

Este año el homenaje es para Ignacio Sánchez Mejías, una figura que el maestro ha querido destacar por lo que representó para la cultura española junto a la Generación del 27. El sevillano se enfrentará a seis toros de las ganaderías de Cortés y Domingo Hernández.