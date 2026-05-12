El español positivo en hantavirus presenta "síntomas respiratorios y febrícula"

El español aislado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid por dar positivo "provisional" en la prueba PCR para detectar el hantavirus ha presentado esta noche "febrícula y síntomas respiratorios", aunque en este momento "se encuentra aparentemente estable y sin empeoramiento clínico evidente", según informa el Ministerio de Sanidad de Mónica García.

Los otros 13 pasajeros del 'MV Hondius' que fueron trasladados al hospital militar en Madrid no presentan novedades tras dar negativo en la prueba PCR. Mientras tanto, en paralelo, este lunes, la mujer de 32 años en seguimiento en un hospital de Alicante por sospecha de hantavirus se sometió por la tarde a una tercera PCR, después de que las dos anteriores dieran resultado negativo. La alicantina continúa sin síntomas de hantavirus, según fuentes de la Consejería de Sanidad.

Entre los españoles repatriados se encuentran cinco personas de Cataluña, tres de Madrid, tres del Principado de Asturias, así como una de Castilla y León, otra de Galicia y otra de la Comunidad Valenciana.

El Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid ha reforzado su personal con 90 personas para asistir a los 14 pasajeros españoles del crucero MV Hondius, que tendrán que estar en cuarentena en el centro.