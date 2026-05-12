El juez Moreno rechaza archivar para Koldo la causa por contratos mascarillas y mantiene su citación de este jueves

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha rechazado el archivo de la causa que investiga los contratos por mascarillas al que fuera asesor del exministro de transporte José Luís Ábalos, Koldo García. De igual manera, el juez ha decidido mantener su cita para declarar este jueves 14 de mayo.

Junto a Koldo García tambien estaba citado el empresario vinculado a la trama Víctor de Aldama. Sin embargo, el juez Moreno aplazó su declaración para el próximo jueves 21 de mayo alegando problemas de agenda. García, como ya se publicó en Libertad Digital, intentó evitar su declaración testifical y pedir archivar la causa.

"Se deniegan las solicitudes de excepción de cosa juzgada, sobreseimiento libre y archivo; sobreseimiento provisional así como dejar sin efecto la diligencia de declaración como investigado ", señala el auto de este martes del magistrado, al que ha tenido acceso Libertad Digital.

"En cuanto a la solicitud de dejar sin efecto la diligencia de declaración como investigado señalada para el próximo día 14 de mayo del presente, no ha lugar a lo solicitado", añade el auto sobre la citación.

El magistrado argumenta en el auto que los hechos que se juzgan en el Supremo y los hechos que son objeto del procedimiento llevado a cabo por la Audiencia Nacional "no son los mismos, por lo que no se están siguiendo dos procedimientos por unos mismos hechos y respecto a los mismos investigados".

De igual manera, el auto señala que el Supremo delimitó en el año 2024 los hechos que allí se iban a juzgar "y en ningún momento se hace mención alguna los contratos adjudicados por las Administraciones de las Comunidades de Canarias y Baleares" por lo que no se estarían solapando las causas.

Rechazada la petición de puesta en libertad

Este lunes trascendía que el Tribunal Supremo había desestimado la solicitud de puesta en libertad del exasesor de Ábalos formulada por su defensa el último día del juicio por caso Koldo.

Su defensa presentó un escrito ante el Alto Tribunal para pedir la libertad de su representado argumentando que ya había dado por concluido el juicio oral y que no existía el riesgo de fuga que motivo el ingreso en la prisión de Soto del Real de Koldo y Ábalos el pasado 27 de noviembre.