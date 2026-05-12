El Supremo pospone la vista para paralizar de urgencia la regularización masiva

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha pospuesto al viernes 22 de mayo la vista sobre las medidas cautelares solicitadas por varias entidades con el objetivo de paralizar de urgencia la regularización masiva de inmigrantes.

La Comunidad de Madrid, el partido político Vox y las asociaciones Hazte Oír, Libertad y Justicia y Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica han pedido al Alto Tribunal que paralice la aplicación del Real Decreto aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez que ofrece la regularización masiva a más de medio millón de inmigrantes afincados en España por tener un efecto "irreversible" en la sociedad española. El Supremo tenía previsto estudiar el caso este mismo miércoles.

"La vista se fijó inicialmente para mañana, 13 de mayo, y se retrasa al viernes 22 de mayo por necesidades del servicio, según se recoge en sendas providencias notificadas hoy", ha explicado el Tribunal Supremo en un comunicado. De esta forma, fija a partir de las 11:00 del mencionado viernes 22 de mayo la vista de los recursos presentados por las cinco entidades, teniendo la Administración del Estado la posibilidad de defender su postura al respecto de cada uno de ellos.

Será entonces cuando el Supremo decida paralizar cautelarmente la medida del Ejecutivo del líder socialista o que esta siga su curso hasta que posteriormente se pronuncie sobre la legalidad del Real Decreto que, a juicio de las entidades denunciantes, vulnera la Constitución.

Por su parte, la Abogacía del Estado ha presentado un escrito de alegaciones en representación del Gobierno posicionándose en contra de los recursos presentados por las entidades. De hecho, el organismo judicial cuestiona que las asociaciones denunciantes sean legítimas para presentar el recurso, admitido a trámite por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo.

Además, criticaba a las asociaciones por no describir, a su juicio, qué beneficios reales se obtendría con la paralización del Real Decreto en su petición de medidas cautelares. "En consecuencia, la concesión de una autorización de residencia no genera el impacto en los diversos servicios públicos dado que, en la actualidad, las personas destinatarias de dicha medida ya son usuarias de tales servicios", justifica la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia de Félix Bolaños.