JUCIL, la asociación profesional de la Guardia Civil, ha exigido a la exvicepresidenta primera del Gobierno y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, una rectificación inmediata tras sus declaraciones en el debate andaluz sobre la muerte de los dos guardias civiles en Huelva el pasado viernes durante una operación en la lucha contra el narcotráfico, que ha tachado de "accidente laboral".

JUCIL considera "absolutamente intolerable" que se pretenda reducir lo sucedido a un mero "accidente laboral", cuando los agentes fallecieron durante una persecución a organizaciones criminales y mientras cumplían con su deber. "Estas declaraciones evidencian, una vez más, la preocupante falta de sensibilidad institucional y conocimiento de la realidad".

"Si la investigación penal confirma las maniobras de huida, estaremos ante una conducta delictiva que creó un riesgo extremo y acabó con la vida de dos agentes. Estamos, como mínimo, ante un homicidio por imprudencia grave, lesiones, atentado, delito contra la salud pública y organización criminal, sin descartar figuras más graves. Han muerto en acto de servicio durante una operación contra el narcotráfico", añade JUCIL.

En este sentido, la asociación explica que aunque el último impacto se produjera entre embarcaciones oficiales no borra el origen del riesgo, ya que estaban persiguiendo a miembros de una organización criminal. "Los narcotraficantes han provocado una situación mortal".

Del mismo modo, JUCIL afirma que exigirá que "esta conducta delictiva se investigue hasta el final pues no murieron en el mar; murieron defendiendo al Estado frente al narcotráfico, siendo víctimas de una huida criminal".

En paralelo, AUGC, la Asociación Unificada de Guardias Civiles, también ha denunciado las palabras de Montero: "Hablar de accidente laboral tras la muerte de guardias civiles que se jugaron la vida contra el narcotráfico es una falta de tacto inadmisible. No eran estadísticas. Eran compañeros enfrentándose a mafias cada vez más violentas con medios insuficientes. Merecen respeto, verdad y responsabilidades".