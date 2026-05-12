La justicia cerca a Zapatero por su patrimonio oculto y una red internacional de testaferros

El 2 de octubre del pasado año 2025 La Radioteca le dedicó un capítulo especial a José Luis Rodríguez Zapatero dentro de la serie De PDVSA a PSOE, en la que el equipo de Dieter Brandau aborda los vínculos del socialismo español con el régimen venezolano.

En el episodio hay una intervención que llama especialmente la atención: la de nuestro compañero de Libertad Digital Miguel Ángel Pérez, que avisa sobre la que se le avecina al exlíder del PSOE: "Zapatero tiene más que motivos para estar preocupado. Siempre se ha hablado de Zapatero como una pieza clave en distintas tramas de corrupción, estaba ahí sobrevolando, y parece que siempre, por una cosa o por otra, se iba escapando. Hoy sí te puedo decir que hay una investigación en curso contra José Luis Rodríguez Zapatero, porque la Fiscalía Anticorrupción considera que Zapatero sería una pieza esencial como intermediario en la presunta financiación ilegal del PSOE a través del régimen de Nicolás Maduro".

Miguel Ángel Pérez continúa: "La participación de Zapatero, según la información que tengo, se habría efectuado a través de testaferros, a través de cuentas bancarias en el extranjero, me hablan de una cuenta bancaria en Rusia. Zapatero habría hecho de intermediario para canalizar los fondos procedentes del régimen de Nicolás Maduro hasta cuentas bancarias en Rusia. Esa sería una de las líneas de investigación que están escudriñando ahora mismo la Fiscalía Anticorrupción y los agentes de la UCO".

Nuestro compañero ya advirtió el pasado octubre de la investigación que se cernía sobre Zapatero. Ahora mismo esa investigación se encuentra en una fase muy avanzada, como desvela hoy El Confidencial . En buena parte por las pesquisas realizadas en el caso Plus Ultra .

Un entramado internacional de blanqueo de capitales

Precisamente ese es el punto que conecta con las revelaciones publicadas ayer por La Radioteca en su serie especial sobre el caso Plus Ultra. La investigación radiofónica, dirigida por Dieter Brandau, repasó cómo el rescate de la aerolínea aprobado por el Gobierno en marzo de 2021 acabó derivando en investigaciones judiciales y policiales sobre un presunto entramado internacional de blanqueo de capitales con conexiones en Venezuela, Panamá, Gibraltar y Suiza.

La Radioteca explicó además que el procedimiento judicial sobre Plus Ultra terminó archivado en España por diferentes decisiones procesales, mientras otras fiscalías internacionales continuaban investigando la supuesta trama financiera detrás de la compañía aérea.

En ese contexto apareció el nombre de Zapatero, señalado por distintos medios debido a su relación con empresarios investigados y por los pagos recibidos desde la sociedad Análisis Relevante SL, administrada por Julio Martínez Martínez, amigo personal del expresidente.

Aunque esta supuesta trama de blanqueo de capitales a gran escala va mucho más allá. Las nuevas pesquisas se centran en los negocios que el expresidente del Gobierno habría desarrollado en secreto durante años. Supuestamente, Zapatero habría movido fondos por varios países con la ayuda de sociedades pantalla y testaferros. Un dinero que el político socialista habría cobrado de presuntas comisiones ilegales por hacer de intermediario ante gobiernos y administraciones públicas para beneficiar a empresas de su entorno con subvenciones y contratos. Según cuenta El Confidencial, esos ingresos fraudulentos fueron trasvasados a empresas pantalla mediante operaciones comerciales simuladas para blanquear el dinero.

Los delitos que está investigando Anticorrupción en el marco de esta causa están castigados con entre seis meses y nueve años de cárcel —blanqueo de capitales— y entre uno y ocho años de prisión —pertenencia a organización criminal—, aunque podría haber más delitos.