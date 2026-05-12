Mónica García culpa a los médicos de la huelga por su actitud de "bloqueo"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado que los sindicatos médicos mantienen una actitud de "bloqueo" que impide la desconvocatoria de la huelga convocada en protesta por el Estatuto Marco. Los próximos paros están previstos del 27 al 30 de abril y la titular del departamento acusa a los sindicatos de desconectarse de las reivindicaciones de los profesionales.

Mónica García se ha referido a la reunión frustrada con el Comité de Huelga este miércoles 8 de abril, en la que la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), Carina Escobar, "se quedó sola en una sala" tras el rechazo de los sindicatos a la mediación. La ministra ha subrayado que los profesionales quieren avanzar en mejoras laborales y son los propios sindicatos los que "echan el freno".

Por su parte, el comité de huelga — formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA)— matizó en un comunicado que acudieron a la convocatoria, aunque la reunión llegó a celebrarse.

Según explicaron, al inicio del encuentro reiteraron su rechazo a la figura del mediador, "impuesta unilateralmente", mientras que el Ministerio ha defendido que respondía a una petición expresa de las comunidades autónomas para desbloquear el conflicto.

Voluntad de resolución y persistencia

Por su parte, la ministra ha asegurado que la mayoría de comunidades autónomas están dispuestas a negociar y aplicar medidas del Estatuto Marco. "Está en la voluntad de pacientes, del Foro de la Profesión Médica, del Ministerio y de comunidades que se resuelva este conflicto", ha dicho la ministra.

Además, ha insistido en que los elementos que motivan la huelga ya están resueltos y acordados: "De las medias que han reivindicado, unas ya están en el Estatuto Marco y otras no pertenecen a esta norma. Vamos a defender que la profesión médica no se puede independizar del sistema sanitario ni del país en el que viven".

Mónica García ha anunciado que su departamento seguirá convocando mesas de negociación y "no nos vamos a levantar de la mesa hasta resolver el conflicto médico", destacando que la actual actitud sindical es "la más bloqueadora" que ha visto en su trayectoria. "Les hemos convocado nuevamente el lunes", y si es necesario, "el martes, el miércoles, el jueves y el viernes", ha asegurado.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que se celebra este jueves de forma extraordinaria, abordará un orden del día de 30 puntos, entre ellos el manual de buenas prácticas de la eutanasia, con el objetivo de agilizar procedimientos y ofrecer seguridad jurídica a pacientes y profesionales.