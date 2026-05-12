Operación Kitchen: Agentes declaran que solo se pudo desencriptar el 60% de los archivos intervenidos a Villarejo

En la primera sesión de declaraciones periciales han intervenido dos miembros de la Unidad Central de Ciberdelincuencia que han detallado que de la documentación intervenida al comisario José Manuel Villarejo solo se pudo desencriptar ceca del 60%. "Se ha descifrado bastante información pero no la totalidad", han matizado.

La Audiencia Nacional investiga el presunto operativo parapolicial que se puso en marcha con el supuesto objetivo de extraer material al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, relacionado con el caso Gürtel que pudiera comprometer al Gobierno o al partido. La supuesta organización clandestina se creó en el Ministerio del Interior en el año 2013 cuando Jorge Fernández Díaz estaba al frente y fue apodada por sectores de izquierda como la 'policía patriótica'.

La declaración de este martes ha comenzado con el relato de ambos agentes de Ciberdelincuencia sobre cómo se intervino la documentación el domicilio de Galapagar del comisario Villarejo. Los agentes han explicado que se dieron cuenta de que parte del contenido de uno de los dispositivos se encontraba encriptado.

Para abrir el contenido encriptado se solicita ayuda al Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y el Centro Criptológico Nacional (CCN) aunque han negado que se haya compartido con estas entidades el contenido. "Hacemos una copia de la cerradura y se la entregamos a estos dos cuerpos pero nunca se entrega la caja fuerte en sí, solo una copia de la cerradura", ha explicado uno de los agentes empleando una analogía.

A continuación los agentes han precisado que de los discos duros intervenidos "se ha descifrado bastante información pero no la totalidad" y sitúan en torno al "60%" la cantidad total descifrada entre la Unidad de Ciberdelincuencia, el INCIBE y el CCN.

Después de los agentes de esta unidad ha sido el turno de dos miembros de la Brigada Provincial de Madrid para ser preguntado por el registro en el domicilio del ex chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos. Estos agentes han negado haber visionado el contenido que se guardaba dentro de los dispositivos intervenidos.

A continuación los agentes del CCN han precisado, sobre la ayuda requerida para desencriptar información, que de las 91 cabeceras (o cerraduras, siguiendo la analogía de las cajas fuertes) se consiguieron desencriptar 40 y el INCIBE logró desencriptar otras 4.

El inspector de la Policía Nacional que se encargó del caso Kitchen declaró al inicio del juicio sobre los efectos digitales intervenidos a Villarejo. Este señaló que la documentación era "mucha más de la esperada" y que, en cuanto a la documentación digital, "era imposible materialmente ejecutar la extracción de datos durante la diligencia" y aun así no se intervinieron todos los soportes digitales. Sobre la documentación en formato físico el inspector llegó a señalar que "a nivel de soporte papel nos llevamos menos de lo que dejamos".