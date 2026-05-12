Un ex alto cargo de la SEPI reconoce que el Gobierno dio un impulso el rescate de Air Europa

El exdirector de Participadas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) José Ángel Partearroyo ha reconocido que el Gobierno de Pedro Sánchez impulsó el rescate de Air Europa para evitar que la aerolínea quebrase.

Partearroyo ha comparecido este martes en la Comisión de Investigación de la SEPI en el Senado para explicar sus funciones a cargo de los informes que la administración realizó sobre los rescates de las aerolíneas Air Europa y Plus Ultra. Ambos rescates se encuentran señalados por haber disfrutado de un trato preferente por parte del Ejecutivo del líder socialista.

"Las dos únicas consideraciones que se hicieron fueron con relación a la operación de Air Europa, que se impulsó por la posible quiebra de la compañía puesto que había mucha presión para pagar las nóminas", ha desvelado Partearroyo sobre el rescate de la empresa de Pepe y Javier Hidalgo. En este sentido, ha destacado instrucciones que vendrían de sus superiores para que el rescate se agilizase: "Nos dijeron que había que agilizar las operaciones".

Aun así, el ex alto cargo de la SEPI ha defendido que no hubo ninguna irregularidad, que él sepa, en el proceso por el cual Air Europa se salvó de la quiebra. "No me trasladaron ningún tipo de urgencia en esta operación. Era una de las primeras que había presentado la solicitud y el procedimiento era que se siguiera el orden de solicitud", se ha justificado antes de calificar de "normal" el procedimiento.

En este sentido, ha destacado que el informe de Air Europa contó con informes internos de la SEPI –como el de su departamento— y con informes externos. Sin embargo, posteriormente cambió el criterio y los departamentos de SEPI dejaron de realizar informes. Así, los siguientes rescates que se produjeron, como el de Plus Ultra, no contaron con informes internos del organismo dependiente del Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero. "Había mucha carga de trabajo en SEPI y no se hicieron informes internos", ha recalcado antes de sentenciar que estos "no fueron necesarios" para el rescate de Plus Ultra.

Al respecto de la consideración de Plus Ultra como compañía estratégica para el Estado a pesar de que esta representaba el 0,03% de los vuelos nacionales; Partearroyo se ha justificado aseverando que no le correspondía a su departamento determinar si una compañía era o no estratégica.

Le "sorprendió" la ayuda al IE

En otro orden de cosas, el ex alto cargo de SEPI ha sido preguntado acerca de una ayuda que el organismo dependiente de Hacienda ofreció al Instituto de Empresa (IE), que hacía negocios con Begoña Gómez: "A mí me sorprendió que se diese una ayuda al Instituto de Empresa. Sí que es cierto que en aquella época se aprobó un marco de aplazamientos y de ayudas para ayudar a los arrendatarios de las propias empresas y creo que se enmarcó en este aspecto".

En este contexto, ha negado conocer los pormenores de la compra por parte del IE de un complejo urbanístico de la SEPI, el complejo denominado Campo de Velázquez. "Yo de esto no tengo conocimiento, tampoco de lo que se ha dicho en prensa", ha recalcado antes de aseverar que "para esa venta, sería necesario un concurso que tendría que aprobar el consejo de administración". Este complejo fue señalado por el empresario Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo asegurando que el Ejecutivo se lo ofreció a él por una cuantía de 250 millones de euros pero que finalmente se lo quitaron porque la esposa del presidente del Gobierno "lo quería para ella, para sus negocios".