Begoña Gómez pide paralizar el caso hasta que la Audiencia Provincial se pronuncie sobre sus recursos

La defensa de Begoña Gómez liderada por el exministro Antonio Camacho ha pedido la suspensión del caso en el que el juez Juan Carlos Peinado investiga las supuestas actividades ilícitas de Begoña Gómez.

La estrategia procesal de la esposa de Pedro Sánchez ha estado dirigida en los últimos meses a impugnar cada decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, que investiga a la mujer del presidente del Gobierno por la presunta comisión de cuatro delitos. En su última comparecencia en los Juzgados de Plaza de Castilla el pasado Miércoles Santo, Camacho pidió al magistrado nuevas periciales que fueron rechazadas; ya que el magistrado entendía que la instrucción llegaba a su fin al haber recaudado todo el material que consideraba necesario.

En un escrito de suspensión al que ha tenido acceso Libertad Digital, la defensa de Gómez pide que se paralice el caso hasta que la Audiencia Provincial de Madrid se pronuncie sobre los recursos que han interpuesto en contra del procedimiento del Tribunal del Jurado. Es decir, la defensa quiere parar los tiempos del procedimiento procesal hasta que la Audiencia confirme o desestime la vía que ha elegido el juez Peinado, que dirige a Begoña Gómez hacia un juicio oral con jurado popular.

En este sentido, pide "acordar la suspensión del procedimiento ante el Tribunal del Jurado, con paralización de todos los plazos procesales actualmente en curso —incluyendo el plazo concedido para la formulación del escrito de defensa—, hasta tanto la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos de apelación y queja interpuestos contra el auto de incoación del procedimiento del Tribunal del Jurado y contra el auto de continuación del artículo 26 de la LOTJ".

Así, exige que no se avance en el procedimiento y que no corra el tiempo que actualmente tienen para diseñar su escrito de defensa hasta que el órgano judicial provincial resuelva todos y cada uno de los recursos que han interpuesto contra las actuaciones de Peinado. Este hecho lo justifica la defensa de Gómez asegurando que en este momento se encuentran trabajando en un escrito de defensa sin tener la certeza de que el procedimiento vaya a ser por la vía que se encuentra designada. Por último, piden que, si no se suspende el procedimiento, se dé por formulada una queja formal contra el mismo.

La defensa de la esposa del líder socialista se justifica en que, a sus ojos, resulta "jurídicamente incoherente que el procedimiento avance —requiriendo a las partes acusadas la formulación de sus escritos de defensa y, en definitiva, encaminándose hacia la celebración del juicio oral— cuando están pendientes de resolución recursos interpuestos precisamente contra las resoluciones que acordaron el inicio y la continuación de dicho procedimiento".

Además, recurren al principio de economía procesal para impugnar que estén trabajando en un escrito de defensa sin tener la certeza de que esas acciones serán útiles en el futuro: "Desde una perspectiva de economía procesal, resulta manifiestamente desaconsejable proseguir con la tramitación del procedimiento mientras subsiste la incertidumbre sobre la validez y subsistencia de las resoluciones que le dan sustento".

"La estimación de cualquiera de los recursos pendientes obligaría a retrotraer las actuaciones a un momento anterior al que actualmente se encuentra el procedimiento, con el consiguiente dispendio de tiempo y medios judiciales que ello comportaría, así como el perjuicio que dicha situación ocasionaría a todas las partes personadas", recuerda el que fuera ministro del Interior con José Luis Rodríguez Zapatero.