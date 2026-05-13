Condenan al SAS por la muerte de una paciente de cáncer tras fallar los cribados cuando Montero era consejera

La Justicia ha asestado un nuevo varapalo a la gestión de los anteriores gobiernos socialistas en Andalucía y, de paso, a la campaña electoral de María Jesús Montero. Un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha condenado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a indemnizar con 356.433,80 euros a la familia de una paciente de 54 años que falleció de cáncer. El desenlace se produjo tras un fallo en los protocolos de prevención y diagnóstico temprano de cáncer.

Según adelanta el diario ABC en una información publicada en su página web, la sentencia subraya que la evolución de la enfermedad de la paciente hasta convertirse en un cuadro metastásico podría haberse evitado. El tribunal considera probado que la omisión de una prueba diagnóstica que se consideraba médicamente necesaria provocó un retraso fatal en la detección del tumor.

Esta dilación en el diagnóstico y posterior inicio del tratamiento redujo de manera drástica las opciones de supervivencia de la mujer. La resolución es tajante al vincular de forma directa la ausencia de esta evaluación dentro de los programas de cribado con el empeoramiento irreversible de la salud de la víctima, reconociendo así una evidente pérdida de oportunidad terapéutica por culpa de la inacción administrativa. En agosto de 2014 recibió la noticia de un diagnóstico positivo y se le informó de que la revisión sería en 2016 según el protocolo, cuando la recomendación era de una mamografía anual. "No se le hizo ninguna otra hasta el diagnóstico de cáncer de mama en abril de 2016, cuando el cáncer ya se había extendido haciendo metástasis ósea", explica el fallo. La mujer falleció en noviembre de ese año.

Resulta especialmente relevante el contexto temporal en el que se produjo este suceso en la sanidad pública andaluza. Los hechos se remontan a la etapa en la que el PSOE gobernaba la Junta de Andalucía. Cuando se produjo el error, María Jesús Montero, actual candidata socialista a presidir la Junta, era la consejera de Hacienda del Gobierno andaluz de Susana Díaz, donde ejerció las competencias en Salud entre 2004 y 2013. Un año después fue cuando el programa de detección precoz falló. Si esto no hubiera sido así, reza la sentencia, "la evolución del tumor a un estadio metastásico" podría haber sido "evitable".

Este caso pone de manifiesto las deficiencias que arrastraba el Servicio Andaluz de Salud bajo el mandato socialista. Durante años, tanto las asociaciones de pacientes como los profesionales médicos denunciaron repetidamente los problemas derivados de las largas listas de espera y las carencias estructurales en los programas de detección precoz de enfermedades graves.

Además, hay que recordar que María Jesús Montero y el PSOE han hecho de los errores en los cribados oncológicos registrados el pasado otoño en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) su principal argumento de cara a las elecciones del próximo 17 de mayo.