Nuevos hallazgos en la investigación del caso Plus Ultra sitúan al empresario Julio Martínez Martínez en el centro de una trama de presunto blanqueo de capitales. Según adelanta el diario El Mundo, el empresario oculta más de medio millón de euros en fondos bancarios en Miami, Estados Unidos, tras haber sido trasladados aparentemente desde Luxemburgo hace años. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional localizó evidencias de estos depósitos tras analizar un ordenador incautado a Martínez durante su detención el pasado 11 de diciembre, el cual contenía correspondencia con responsables de una banca de inversión privada en el extranjero.

La Audiencia Nacional, bajo la dirección del juez José Luis Calama, mantiene la causa bajo secreto mientras rastrea el origen de este patrimonio. Se han detectado movimientos recientes en estas cuentas por valor de unos 200.000 euros durante el año 2025. Aunque por el momento no se ha establecido un vínculo directo entre estos fondos y los 53 millones de euros del rescate público otorgado a la aerolínea Plus Ultra, la investigación trata de esclarecer si la inyección estatal sirvió para lavar activos procedentes de Venezuela.

Este patrimonio en el extranjero se añade a los 300.000 euros en efectivo que la UDEF halló en el domicilio de Martínez durante los registros. El empresario justificó dicha cantidad ante el juez como parte del cobro por la venta de un inmueble y ahorros familiares. Pese a la aparición de estas cuentas en Miami, el juez Calama decidió este lunes rebajar las medidas cautelares sobre Martínez y el resto de los investigados —entre ellos el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, y el presidente Julio Martínez Sola— al considerar que el riesgo de fuga ha disminuido. El magistrado expuso que, aunque existen motivos para considerarlo presuntamente responsable de delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo y organización criminal, su presencia en el proceso está "suficientemente conjurada". Por ello, se ha levantado la prohibición de viajar por la Unión Europea y la obligación de comparecencias quincenales.

La actividad profesional de Martínez, conocido por su cercanía al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, se encuentra bajo un estricto escrutinio. La UDEF investiga su sociedad Análisis Relevante SL, a través de la cual Martínez habría cobrado más de 460.000 euros de Plus Ultra por gestiones en Venezuela. Durante los registros, la policía halló facturas a nombre de Zapatero, documentos que actualmente analiza la Fiscalía Anticorrupción.

El expresidente Zapatero ha defendido su vinculación con la mercantil de Martínez, señalando que realizó labores de "consultoría global" entre 2020 y 2025, periodo en el que percibió aproximadamente 460.000 euros, aunque sin especificar la identidad de los clientes. Zapatero ha negado tajantemente haber intervenido en la concesión del rescate de 53 millones de euros aprobado por el Consejo de Ministros tras la pandemia. No obstante, uno de los hallazgos más comprometedores en los equipos informáticos de Martínez es un contrato que supuestamente otorgaba al empresario una comisión del 1% del valor del rescate si este llegaba a materializarse con éxito.

Sobre este tema se han aportado más datos en La Radioteca, el especial dirigido en Libertad Digital por Dieter Brandaum, donde se detalla que las pesquisas judiciales y policiales rastrean una trama con ramificaciones en Venezuela, Panamá, Gibraltar y Suiza, analizando si los fondos públicos sirvieron para canalizar dinero de origen ilícito.

A pesar de que el procedimiento judicial principal sobre Plus Ultra fue archivado en España debido a diversas decisiones procesales, varias fiscalías internacionales mantienen abiertas investigaciones sobre la estructura financiera que sustenta a la compañía aérea. En este escenario, el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero ha vuelto a cobrar relevancia debido a su estrecha relación con empresarios investigados, especialmente con su amigo personal Julio Martínez Martínez, administrador de la sociedad Análisis Relevante SL.

La atención de los investigadores se centra ahora en los pagos recibidos por el expresidente a través de dicha mercantil y en las supuestas gestiones de influencia que habría realizado para facilitar reuniones entre clientes de su socio y figuras de la administración pública. Según las informaciones publicadas en este medio, las nuevas diligencias buscan esclarecer si los negocios que el expresidente habría desarrollado de forma privada durante los últimos años forman parte de este entramado de blanqueo a gran escala, el cual excedería los límites estrictos de la operativa de la aerolínea.