Fuentes jurídicas han desvelado a Libertad Digital que el magistrado instructor Luis Calama ya ha informado a las partes de que prorrogará otro mes el caso de Plus Ultra.

El juez instructor de la Audiencia Nacional Luis Calama ha decidido prorrogar por tercera vez el secreto de la causa desde que la investigación recayera en sus manos el pasado mes de marzo. Este órgano judicial ya se encargó de llevar la investigación de este caso aunque el magistrado Ismael Moreno decidió enviarlo a los Juzgados de Plaza de Castilla porque consideraba que la mayor parte de la trama giraba en torno a España. Sin embargo, la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, decidió inhibirse en favor de la Audiencia Nacional a finales del pasado mes de febrero.

Las citadas fuentes han explicado a este diario que el juez y ha iniciado los trámites para prorrogar un mes más el secreto de la causa impidiendo que estas tengan acceso al material incautado por la Justicia en torno a Plus Ultra. En este marco, la causa seguirá bajo secreto de sumario al menos hasta mediados de junio. Es el proceder que el magistrado ha realizado en hasta tres ocasiones, por lo que no es descartable que vuelva a prorrogarlo de nuevo en una cuarta ocasión.

Aun así, las citadas fuentes se han mostrado positivas en cuanto a que esta sea la última ocasión en la que Calama aplace poner a disposición de las partes el material en el que investiga el presunto blanqueo de capitales que habría realizado la compañía Plus Ultra.

El caso adquirió una nueva dimensión después de que la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional detuviese al presidente de la compañía, Julio Martínez Sola; y a uno de sus asesores y pagador del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez Martínez. Este habría hecho entrega al exlíder socialista y sus hijas de más de 600.000 euros en concepto de asesoría para su consultora, Análisis Relevante.

Este pago se dio en el marco del rescate que el Gobierno de Pedro Sánchez ofreció a la aerolínea por valor de 54 millones de euros considerándola estratégica para el Estado, a pesar de que esta solo representaba el 0,03% de los vuelos nacionales. El exminsitro José Luis Ábalos reconoció presiones por parte del expresidente socialista para que se llevara a cabo el rescate.

Por el momento, se desconoce si el juez Calama ha abierto nuevas líneas de investigación que sobrepasen el blanqueo de capitales; por lo que la investigación del rescate estaría fuera de la causa.