El PP exige al PSOE que frene la "campaña de llamadas falsas" para pedir el voto en Andalucía

El PSOE ha activado una campaña de difusión masiva de audios a través de llamadas telefónicas y aplicaciones de mensajería como WhatsApp en las que pide el voto para las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo utilizando una fórmula que ha generado una fuerte polémica. Los mensajes comienzan simulando una llamada relacionada con una cita médica del Servicio Andaluz de Salud (SAS) antes de convertirse en propaganda electoral contra el Gobierno andaluz del PP, según ha adelantado ABC.

La grabación, con voz femenina y una duración aproximada de cuarenta segundos, arranca con una frase que lleva al receptor a pensar que se trata de una comunicación oficial del sistema sanitario andaluz.

Un mensaje electoral con apariencia sanitaria

"Buenas. Le llamo por su próxima cita médica...". Así comienza el audio difundido durante los últimos días en Andalucía. A continuación, el mensaje acusa al Gobierno de Juanma Moreno de estar "privatizando y abandonando la sanidad pública".

La locución añade además que "ya son más de dos millones de andaluces los que están en listas de espera" antes de concluir con un mensaje claramente electoral: "Solo tú puedes arreglarlo. En estas elecciones vota sanidad pública. Vota PSOE". El propio audio termina aclarando que se trata de "un anuncio financiado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE)", aunque la controversia se centra en la apariencia inicial de llamada sanitaria oficial.

Bendodo acusa al PSOE de "guerra sucia"

La reacción del PP no se ha hecho esperar. El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del partido, Elías Bendodo, ha exigido al PSOE que retire "de forma inmediata" esta campaña de llamadas. Durante un acto celebrado en Málaga, Bendodo aseguró sentirse "escandalizado" porque, a su juicio, los socialistas "han suplantado a las telefonistas del Servicio Andaluz de Salud para dar citas a los andaluces".

El dirigente popular acusó además a la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, de trasladar a Andalucía una estrategia de "guerra sucia sanitaria" en plena campaña electoral.

El PP estudia posibles consecuencias

Desde el Partido Popular aseguran que estudiarán las posibles consecuencias de esta campaña, al considerar que se ha utilizado la imagen del sistema sanitario andaluz para captar la atención de los ciudadanos y lanzar posteriormente un mensaje político.

Bendodo afirmó que "esto se llama suplantación" y criticó que se juegue con un asunto tan sensible como las listas de espera sanitarias en Andalucía. Las llamadas siguen circulando por WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería mientras crece el cruce de acusaciones entre PSOE y PP.