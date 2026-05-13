El PSOE ha vuelto a impedir que prospere la tramitación de la proposición de ley que busca reconocer a la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesiones de riesgo. La decisión se ha producido en la Mesa del Congreso, donde PSOE y Sumar han votado a favor de ampliar por 15 días más los plazos de enmienda, una maniobra que, según fuentes parlamentarias, ya se ha repetido hasta en 71 ocasiones desde que la norma llegó a la Cámara.

El bloqueo llega apenas unos días después de la muerte de dos guardias civiles en las costas de Huelva durante una persecución a una narcolancha, un suceso que ha reavivado el debate político sobre las condiciones de los agentes y la seguridad en este tipo de operaciones.

Una norma congelada desde 2024

La proposición de ley, impulsada por el PP y aprobada en el Senado en junio de 2024, permanece paralizada en el Congreso desde septiembre de ese mismo año, cuando finalizó el plazo ordinario de enmiendas. Desde entonces, la Mesa del Congreso ha ido ampliando sucesivamente los plazos, lo que en la práctica ha impedido que la iniciativa llegue a comisión o a debate en el Pleno. La estrategia, según fuentes parlamentarias, evita que la norma pueda ser votada en una Cámara donde el Gobierno no tiene garantizado el apoyo suficiente.

El objetivo de la medida es reconocer a Policía Nacional y Guardia Civil como profesiones de riesgo, una reclamación histórica de los cuerpos de seguridad que cuenta con respaldo social y sindical, pero que sigue bloqueada en el Congreso.

Tensión política tras la tragedia en Huelva

El contexto en el que se produce este nuevo bloqueo ha elevado la tensión política. La muerte del capitán Jerónimo Jiménez Molero y del agente Germán Pérez González en acto de servicio ha provocado una fuerte reacción en el ámbito político y en las asociaciones profesionales. El suceso ocurrió durante una persecución nocturna a una embarcación vinculada al narcotráfico en aguas de Huelva, en la que también resultaron heridos otros dos agentes.

La ausencia de representantes del Gobierno en el funeral ha generado malestar en el Cuerpo, mientras que las explicaciones oficiales han sido recibidas con críticas por parte de la oposición y de colectivos de la Guardia Civil.

Reacciones políticas y malestar institucional

La polémica se ha visto agravada por las declaraciones de la candidata socialista en Andalucía, María Jesús Montero, que se refirió a los fallecimientos como "accidente laboral" durante un debate televisivo, unas palabras que posteriormente matizó en redes sociales. Desde el Partido Popular, dirigentes como Juanma Moreno han criticado la gestión política del suceso y el bloqueo de la ley, mientras que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de falta de sensibilidad.

En paralelo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue recibido con abucheos en un acto en Jaén en el que intentó expresar su apoyo a las familias de los agentes fallecidos. El reconocimiento de la Guardia Civil como profesión de riesgo sigue, por tanto, sin avances en el Congreso, mientras la tensión política y el debate sobre la seguridad de los agentes continúa en aumento.