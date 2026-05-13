Jueces piden refuerzos en la lucha contra el narcotráfico: "El Estado no puede estar solo cuando hay una tragedia"

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha vuelto a reclamar que la Audiencia Nacional asuma las competencias para luchar contra "las verdaderas estructuras criminales", las enmarcadas en el narcotráfico y el blanqueo de capitales. Todo ello, con el objetivo de que se refuerce esta instancia, así como la lucha y la prevención contra el narcotráfico: "El Estado no puede estar solo cuando ocurre una tragedia", afirman desde la Asociación.

Este martes, el órgano judicial lanzó una batería de propuestas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre las que pedía asumir más competencias para perseguir los delitos de alta gravedad que requerían conocimientos específicos como la lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales transnacional.

Según ha destacado en un comunicado, la AJFV se suma a esta petición, tal y como ya hiciera en febrero de 2024 en un informe elaborado sobre la situación de los órganos judiciales de las zonas más afectadas por el narcotráfico en Andalucía occidental. En el conocido como "Informe Barbate", realizado tras el fallecimiento de dos guardias civiles, tal y como ha ocurrido ahora en Huelva, se presentaba una batería de medidas "para evitar que se quiebre el Estado de Derecho en determinadas zonas de España". De las ocho iniciativas planteadas hace dos años, cuatro no se han aplicado y en otras cuatro se ha avanzado algo, aunque de manera parcial e insuficiente.

En ese sentido, la AJFV valora positivamente que la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional haya planteado ahora una reforma para reforzar sus competencias en la investigación de delitos de narcotráfico de especial gravedad o complejidad. Dicha propuesta apunta en la dirección correcta y coincide con una reclamación que AJFV ya formuló en febrero de 2024.

Para la asociación, el criterio actual, centrado en que los efectos del delito se produzcan en lugares pertenecientes a distintas Audiencias, se ha quedado corto ante la realidad del narcotráfico organizado. "Una organización criminal puede tener una enorme capacidad de daño, intimidación y presión sobre un territorio, aunque sus efectos no se proyecten formalmente sobre varias provincias. Es necesaria y urgente esta reforma para poder combatir verdaderas estructuras criminales", ha aseverado la portavoz nacional de la AJFV, María Enma Ortega.

AJFV recuerda que el narcotráfico no es solo una sucesión de alijos o persecuciones en el mar, sino una forma de criminalidad organizada con capacidad económica, logística, territorial y tecnológica, que exige una respuesta especializada, coordinada y dotada de medios suficientes.

Reclaman más efectivos para la AN

La asociación advierte, no obstante, de que la ampliación de competencias de la Audiencia Nacional no puede limitarse a un cambio formal. Deberá ir acompañada del refuerzo de jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, medios tecnológicos y equipos especializados de apoyo.

Del mismo modo, AJFV subraya que los territorios especialmente afectados por el narcotráfico deben seguir siendo reforzados. El nuevo modelo de Tribunales de Instancia no elimina, por sí solo, la realidad de unas secciones únicas mixtas de civil y penal que asumen asuntos urgentes, procedimientos civiles y penales, guardias, causas con preso y, en ocasiones, macrocausas de enorme complejidad.

Estar antes de la tragedia

"El Estado no puede aparecer solo cuando hay una tragedia. Tiene que estar antes: protegiendo a quienes arriesgan su vida, dotando de medios a quienes investigan, reforzando a quienes tramitan y garantizando a los ciudadanos que la ley no retrocede", afirma Ortega.

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria insiste en que la lucha contra el narcotráfico también se libra en los tribunales: en la instrucción de las causas, en la capacidad de seguir el dinero, en la adopción de medidas cautelares, en la protección de quienes investigan y en la posibilidad real de celebrar juicios sin dilaciones indebidas.