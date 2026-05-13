Los sonidos y las voces de quienes hoy son noticia en Es la Mañana de Federico de esRadio.

Recuperamos los momentos sonoros más virales de la última jornada en el programa de Es la Mañana de Federico en esRadio: las declaraciones más polémicas, los careos parlamentarios y las voces de quienes hoy son noticia.

Sánchez saca pecho de la gestión del hantavirus

Después de nueve días, el presidente del Gobierno se ha pronunciado sobre la crisis del hantavirus. Lo ha hecho durante una rueda de prensa conjunta con el director general de la OMS para sacar pecho del operativo. Sánchez ha convertido la comparecencia en un acto de autobombo para presumir del reconocimiento de la Comisión Europea e incluso del agradecimiento del Papa.

Mientras, los españoles aislados en el Hospital Gómez Ulla harán cuarentena hasta el 21 de junio y podrán recibir visitas si la PCR que se realicen el día 7 tiene resultado negativo. El paciente que ha dado positivo presenta algún problema respiratorio, pero continúa estable y vigilado.

Florentino Pérez niega que vaya a dimitir y convoca elecciones

Florentino Pérez denuncia una confabulación mediática y convoca elecciones a la presidencia del Real Madrid. Durante una rueda de prensa muy comentada en las últimas horas, el dirigente ha salido al paso de los rumores sobre su estado de salud asegurando que no piensa dimitir, cargando contra la prensa por difundir, ha dicho, informaciones malintencionadas.

Además, ha anunciado que presentará un dosier sobre el caso Negreira para denunciar "el mayor caso de corrupción" de la historia del fútbol. El Barcelona estudia ya emprender acciones legales por estas acusaciones.

Montero hizo vida de pareja con el expresidente de la SEPI

Esto era lo que decía María Jesús Montero en diciembre del año pasado cuando el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, fue detenido por los agentes de la UCO en el marco de la trama SEPI. La exministra negaba cualquier tipo de relación...

Hoy Libertad Digital publica que Montero hizo vida de pareja con él en un hotel de Cabo de Gata, en Almería, dos años después de su cese. La denuncia presentada ante la Guardia Civil de un testigo que estaba en ese hotel confirma que ambos disfrutaban de las instalaciones del complejo y también de la playa como una pareja más.

Juanma Moreno ve posible un adelanto electoral si el PSOE de Montero se hunde en Andalucía

En Andalucía, Juanma Moreno no descarta que Sánchez convoque elecciones anticipadas si el PSOE con María Jesús Montero se hunde en los comicios del próximo domingo.

El presidente de la Junta y candidato del PP cree que un escenario con menos de 30 escaños para los socialistas podría provocar una rebelión interna de alcaldes que incitaría a Sánchez a convocar las generales para el mes de julio. Las últimas encuestas señalan que el PP volvería a lograr la mayoría absoluta y los socialistas tendrían un 23% de los votos, un punto menos que en 2022.

JUCIL carga contra Montero por llamar "accidente laboral" a la muerte de dos guardias civiles

Y JUCIL acusa a María Jesús Montero de minimizar la tragedia de los dos guardias civiles muertos por una narcolancha en Huelva al calificarla de "accidente laboral". La organización recalca que sus palabras "rebajan la gravedad" de una muerte provocada por una huida criminal.

En las últimas horas, la candidata socialista ha tenido que rectificar en redes sociales para tratar de contener las críticas. Montero dice ahora que estamos hablando de muertes en "acto de servicio" y "así debe reconocerse a quienes arriesgan su vida por la seguridad de todos".