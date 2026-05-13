Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la corrupción del país: Montero y el expresidente de la Sepi, Sánchez y el presidente de la OMS, la visita del papa León XIV a España o la rueda de prensa de Florentino Pérez.

¿Qué une a Montero y al expresidente de la Sepi?

La hemeroteca juega una mala pasada a la candidata del PSOE a la Junta de Andalucía. María Jesús Montero se enfrenta este domingo a las urnas con una exclusiva de Miguel Ángel Pérez para LD que puede dinamitar su carrera. El pasado mes de diciembre la UCO de la Guardia Civil detenía a Vicente Fernández, expresidente de la SEPI destituido en 2019. La entonces ministra de Hacienda, de quien dependía la entidad, aseguró que ella no tenía "ningún contacto con este señor desde que salió. Él estuvo escasamente un año y pico en SEPI. Hace más de seis años que no está dentro del grupo de personas que habitualmente despacha y, por tanto, no tengo ni idea de qué estaba haciendo este señor. Yo no he tenido ningún contacto ni de WhatsApp, ni de llamadas, ni de reuniones, ni de nada, ni tenemos tampoco un entorno que compartamos. Es decir, que no tenemos amigos de amigos". Montero mentía: "Montero hizo 'vida de pareja' con el expresidente de la SEPI en Cabo de Gata dos años después de cesarlo". Ambos pasaron unas vacaciones en el hotel Las Salinas entre el 16 y el 19 de agosto de 2021, hacían "vida de pareja normal y corriente, tanto en las instalaciones del hotel, como en el paseo marítimo colindante y en la playa frente al hotel".

La información ha trascendido después de que una pareja que coincidió con ambos denunciara los hechos ante la Guardia Civil por la relevancia del hallazgo y, aunque ha sido archivada, la información de la denuncia está siendo analizada por la UCO para investigar un presunto delito de tráfico de influencias que salpicaría tanto a Montero como a Fernández en el marco de la trama SEPI que investiga la Audiencia Nacional. Cabe recordar que Vicente Fernández está imputado en esta causa y que en el pasado lo estuvo en el caso Aznalcóllar. Ese fue el motivo de su destitución y Montero no le buscó sustituto a la espera de que la causa se desvaneciese. En el ínterin fue contratado por la empresa Servinabar, propiedad de Antxon Alonso y Santos Cerdán. Y su arresto a finales de 2025 guarda relación con la trama SEPI en la que también fue detenida la conocida como "fontanera del PSOE", Leire Díez.

Montero, de mal en peor en la recta final de la campaña

Los ecos del último debate electoral en el que la candidata socialista dijo que el asesinato de los dos guardias civiles en Huelva había sido "un accidente laboral" se cuelan en toda la prensa. La Razón habla del "estupor en el PSOE andaluz: María Jesús Montero revienta la campaña". Voces anónimas de dirigentes socialistas admiten en El Mundo el miedo "total y absoluto" tras el "error Montero" y consideran que si se queda por debajo de los 28 diputados y el PP logra la mayoría absoluta "puede ser el final de su carrera política (...) y la mandarán a un cargo internacional". Al asunto de los agentes asesinados en Huelva debemos añadir el escándalo que ha supuesto la revelación del uso de una parte de los fondos europeos para el pago de las pensiones. En Alemania la noticia ha caído como una bomba y hoy el presidente de la Comisión de Control Presupuestario de la Eurocámara —Andreas Schwab— dice en El Mundo que "se ha dado a los estados quizá demasiada flexibilidad" y está dispuesto a pedir la comparecencia de los responsables de los tribunales de cuentas de la UE y de España para aclarar el desvío de fondos.

Cada uno de estos asuntos es un clavo más en el ataúd político de Montero que, para revertir la tendencia, cuenta con la vieja guardia del PSOE andaluz. Lo cuenta El País, que se refiere así a los condenados e indultados Manuel Chaves y Magdalena Álvarez. No hemos visto a Susana Díaz que hoy es noticia porque, según Vozpópuli, intentó captar a Ábalos para controlar el PSOE tras el batacazo de mayo de 2023. La expresidenta andaluza cortejó al exministro para aprovecharse de su control territorial del partido y eliminarlo como potencial oponente. El digital publica los WhatsApps que revelan la guerra para derrocar a Sánchez en los que Díaz le decía al ministro: "No hacemos mal equipo", pero Ábalos ignoró su petición. De él también hay novedades. Publica El Español que "aprovechó una visita oficial a Alberto Núñez Feijóo para tener otro trío con dos prostitutas". Según su información, los salvoconductos fueron firmados y sellados por la jefa de la Secretaría del Ministerio de Transportes, lo que les permitió trasladarse a Santiago desde Córdoba y Madrid.

🔴 #EXCLUSIVA @libertaddigital: La vida en pareja de María Jesús Montero y el ex presidente de la SEPI 🎙️ @Silvia_Riveiro en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/JyqmjFF1Dq — esRadio (@esRadio) May 13, 2026

Novedades sobre Zapatero

Cuenta este miércoles El Mundo que "el pagador de Zapatero oculta en Miami casi un millón de euros". Los investigadores han descubierto que el empresario Julio Martínez tiene fondos desconocidos en cuentas bancarias de EE. UU. que fueron hallados a través de correos electrónicos que le fueron confiscados en el marco de la investigación del caso Plus Ultra. Según la información de Esteban Urreiztieta, "los depósitos llevan activos más de una década y se desconoce cuál es el origen del dinero que hay en ellos". A pesar de todas las pruebas, leemos hoy en El País que el juez ha decidido levantarle el veto a viajar porque considera que "ha mermado el riesgo de fuga".

Escaso eco de la comparecencia de Sánchez con el director de la OMS

Después de un fin de semana marcado por el espectáculo montado por el Gobierno en Tenerife para presumir de su solidaridad ante el mundo por la evacuación del crucero del MV Hondius, hoy los periódicos pasan de puntillas por la rueda de prensa que ofreció ayer Pedro Sánchez en La Moncloa junto al director de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Lejos de obtener el protagonismo que buscaba, ABC aprovecha el encuentro para recordar quién es Tedros Adhanom: "un exministro comunista y ferviente seguidor de Xi Jinping".

¿A qué viene el Papa a España?

León XIV tiene previsto llegar a España el 6 de junio y desde hace semanas viene mostrando una gran sintonía con el presidente Pedro Sánchez. El pasado domingo agradeció la acogida del MV Hondius y antes se había posicionado contra la guerra de EE. UU. e Israel contra los ayatolás de Irán. Hoy Federico Jiménez Losantos, en su columna de El Mundo, aborda la doctrina de Iglesias sobre la guerra y recuerda las Cruzadas para negar que la Institución haya estado siempre contra la guerra. No hay mejor país que España para probarlo.

Para el director de Es la Mañana de Federico: "Si no viniera a respaldar la política sanchista sobre inmigración a Canarias, y a ocultar la carta de los obispos españoles apoyando al bando nacional y la declaración de Cruzada, el primer destino de León XIV debería haber sido Santiago de Compostela, milenario lugar de peregrinación de la cristiandad, hoy en estado de abandono o en grave peligro en todas partes. Y un rosario en el Valle tampoco habría estado mal. Pero si los obispos se avergüenzan de los mártires de la fe en 1936, ¿Qué cabe esperar? "De Roma viene lo que a Roma va". Y aquí la cruz va de cráneo".

Aluvión de críticas contra Florentino Pérez

La rueda de prensa urgente protagonizada ayer por el presidente del Real Madrid salta de las portadas de la prensa deportiva a la generalista. El Mundo la tilda de "hilarante" y "esperpéntica". ABC, al que Florentino atacó sin miramientos, le dedica su portada: "Florentino Pérez tapa los fracasos del Real Madrid con un ataque desaforado a ABC".

El diario de Vocento le dedica el editorial en el que señala que "la comparecencia confirmó que el club atraviesa una crisis más profunda que una mala temporada", el comentario de su director, Julián Quirós, que denuncia las veces en que el presidente le llamó para que cambiase determinadas informaciones, y artículos de opinión de Rubén Cañizares o Luis Herrero que —en un tono muy duro— confiesa que nunca pensó que "sería testigo del desmoronamiento de una de las instituciones más sólidas de la España contemporánea", entendiendo que el Madrid ha "perdido su alma".