Las condenadas por el asesinato de Isabel Carrasco, sancionadas por grabar en un documental desde prisión

La cárcel de Villabona, en Asturias, ha sancionado a Montserrat González y Triana Martínez, madre e hija condenadas por el asesinato de la presidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco, por su participación en un documental que se estrena este martes en la plataforma HBO en el que aparecen hablando por videoconferencia desde prisión.

Fuentes judiciales han confirmado que Instituciones Penitenciarias considera esta acción como una falta grave. El problema no reside únicamente en la intervención en el espacio televisivo, sino en que durante la grabación quedan a la vista los locutorios de la cárcel, un hecho que la dirección entiende que compromete la seguridad del centro.

Esta sanción tendrá un impacto directo en el régimen de cumplimiento de penas de las reclusas. En el caso de Triana Martínez, el correctivo condicionará los permisos de salida de los que ya disfrutaba desde el pasado mes de noviembre, cuando logró abandonar la prisión entre tres y cuatro días al mes tras catorce negativas previas. Por su parte, a Montserrat González se le seguirá denegando esta posibilidad, ya que uno de los requisitos indispensables para obtener beneficios penitenciarios es mantener un expediente limpio de sanciones.

Las condenadas no han tardado en reaccionar y ya han recurrido la decisión ante la propia dirección de Villabona, amparándose en el derecho a la creación artística. Si la cárcel desestima esta reclamación y confirma el castigo, madre e hija tendrán la opción de interponer un nuevo recurso ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Curiosamente, la medida disciplinaria no frena por el momento el traslado a la prisión de Alcalá Meco (Madrid) que ambas solicitaron en abril y que ya había sido autorizado, aunque sigue a la espera de ser ejecutado.

El estreno de esta producción audiovisual coincide milimétricamente con el duodécimo aniversario del asesinato de Isabel Carrasco, acaecido el 12 de mayo de 2014. Aquel suceso conmocionó a la opinión pública y el juicio posterior desveló los detalles de lo que estuvo a punto de ser un crimen perfecto, frustrado únicamente por la intervención de un policía jubilado que presenció los hechos y siguió a las autoras.

Doce años de un crimen considerado 'casi perfecto'

Montserrat González, que confesó el crimen, fue condenada a 22 años de cárcel como autora material, y su hija Triana Martínez a 20 años como cooperadora necesaria, al ser consideradas culpables del asesinato de la presidenta de la Diputación y del PP de León, Isabel Carrasco, por parte de un jurado popular.

Durante el juicio, el crimen llegó a calificarse como de "casi perfecto" de no ser por un testigo, un policía jubilado, que siguió a la autora de los disparos.

González afirmó que había matado a Isabel Carrasco y que volvería a hacerlo porque "la había tomado con su hija", a la que había echado de la Diputación, donde tenía un puesto interino como ingeniera de telecomunicaciones, y estaba cercenando sus aspiraciones políticas, ya que pretendía hacer carrera en el PP. "Era su vida o la de mi hija", manifestó en el juicio, sin mostrar ningún signo de arrepentimiento.

Madre e hija fueron condenadas al ser consideradas culpables por un jurado popular, al igual que Raquel Gago, una agente de Policía Local que también participó en el crimen, quien ocultó el arma durante más de 30 horas y que ya disfruta del tercer grado.