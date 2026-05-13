Libertad Digital y esRadio despliegan una cobertura especial para las elecciones andaluzas

Libertad Digital y esRadio emiten este domingo un programa especial para desgranar el desenlace de las elecciones en Andalucía. La cita marca el punto final a un rally electoral de cinco meses que comenzó el 21 de diciembre en Extremadura y que ha movilizado a 14 millones de votantes, un tercio del censo nacional. Este volumen de participación ofrece una radiografía real de la intención de voto ciudadana que trasciende los sondeos previos. En el directo estarán Federico Jiménez Losantos, Carlos Cuesta, Dieter Brandau y Luis Herrero.

Los datos acumulados en este ciclo confirman una tendencia que no es coyuntural, sino estructural. En todas las citas previas, la derecha se ha situado por encima del 50% del voto. La distancia frente a la izquierda ha sido demoledora: 23 puntos de ventaja en Extremadura, 18 puntos en Aragón y otros 18 en Castilla y León. Para la jornada andaluza, las estimaciones sugieren que la brecha podría alcanzar de nuevo los 23 puntos.

Esta inclinación del tablero político se produce en territorios que, como el andaluz, han sido históricamente feudos del PSOE. El análisis del domingo pondrá el foco en cómo el bloque de la derecha ha logrado consolidar una hegemonía que redefine el mapa institucional español a largo plazo.

La situación del Partido Socialista representa la otra cara de la moneda en este rally electoral. La formación ya no compite por la victoria ni se mide de igual a igual contra el Partido Popular. Según el diagnóstico de los analistas de la casa, el PSOE ha pasado a competir contra sus propios peores resultados, con el único objetivo de no profundizar en su debacle histórica.

A partir de las 20:00 horas, el equipo de Libertad Digital y esRadio analizará si los socialistas logran frenar una caída que les ha dejado fuera de la lucha por el liderazgo político en gran parte del territorio nacional.