Monumental pitada a Marlaska en la Academia de Baeza al decir que está "rabioso" por los dos guardias civiles de Huelva

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha tenido este miércoles su primer acto oficial de la Guardia Civil después de que dos agentes del Instituto Armado fallecieran en acto de servicio hace unos días en Huelva durante una persecución por el mar a una narcolancha. Un hecho que cogió al ministro en plena gestión de la crisis del crucero del hantavirus en Canarias y que provocó que no acudiese al funeral de los dos guardias civiles.

El acto ha tenido lugar en una de las ubicaciones más íntimas del cuerpo, en la Academia de Guardias y Cabos de Baeza, en Jaén. Se trata de la instalación donde año a año centenares de ciudadanos entran con la ilusión de cumplir el sueño de ser agentes de la Guardia Civil y de la que salen unos meses después portando el uniforme que tanto deseaban. Este miércoles era la jura, el acto más emblemático, de la 131 promoción de la academia.

En ese escenario, los familiares de los nuevos agentes del cuerpo han silbado y abucheado al ministro durante su alocución ante los nuevos agentes. Especialmente, en el momento en el que ha dicho que estaba "dolido", que estaba "rabioso", por la muerte en acto de servicio del capitán Jerónimo JM y el guardia civil Germán PG. Parece que estos familiares no han terminado de creer al ministro del Interior.

"Comprendo y entiendo vuestro dolor, vuestra rabia. Nada puede compensar la muerte en acto de servicio de Germán y de Jerónimo. Y lo entiendo porque yo también estoy dolido. Permitidme, estoy rabioso. Estoy dolido, estoy rabioso", ha dicho el ministro, momento en el que ha sido pitado y abucheado por los familiares de los nuevos agentes de la 131 promoción del cuerpo.

"Pero lo que nunca seremos ni estaremos es impotentes. Durante muchos años hemos hecho frente con los instrumentos legales al terrorismo, al narcotráfico y lo seguiremos haciendo con todos los medios legales precisos", ha continuado el ministro tras los abucheos y pitos.