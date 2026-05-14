Begoña Gómez acusa a Peinado de "faltar plenamente a la realidad" para investigarla por ser "cónyuge" de Sánchez

La defensa de Begoña Gómez ha presentado este jueves dos escritos en contra de las actuaciones del juez Juan Carlos Peinado en los que lo acusa de investigarla por ser "cónyuge" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de "faltar plenamente a la realidad" para conseguir la viabilidad del procedimiento penal.

Gómez pidió esta semana a Peinado que paralice los tiempos de la causa en la que se encuentra investigada por cuatro delitos hasta que la Audiencia Provincial de Madrid se pronuncie sobre el recurso en el que impugnaban la vía por la que Gómez sería juzgada por un jurado popular.

En un recurso de apelación de 33 páginas presentado ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid al que ha tenido acceso Libertad Digital, la defensa de Gómez liderada por el letrado Antonio Camacho carga contra Peinado asegurando que este "falta plenamente a la realidad de lo actuado" en el escrito en el que describía exactamente qué actitudes delictivas habría cometido la esposa del líder socialista.

En concreto, Camacho utiliza esta expresión para referirse a la entrada de Gómez en La Moncloa a raíz de la llegada de su marido a la Presidencia del Gobierno. A este respecto, Peinado aseguraba que se había producido un "cambio significativo e inmediato" en la carrera profesional de Gómez, algo "absolutamente falaz" a ojos de su defensa: "No responde a la realidad puesto que mi representada ya dirigía un máster en la Universidad Complutense desde el año 2012".

Asimismo, la defensa de Gómez critica que Peinado se sustente en los supuestos tratos de favor que la Administración podría haber realizado a su socio de la cátedra, Juan Carlos Barrabés, para inducir la existencia de los delitos investigados. Unos hechos que, según recuerda el escrito presentado por Camacho, ya no se encuentran siendo investigados en la presente causa, sino que estas diligencias se encuentran a cargo de la Fiscalía Europea: "Esto es sencillamente inaceptable en la investigación de un delito en el seno de un Estado de Derecho. El Instructor utiliza unos hechos que en su momento justificaron la apertura de este procedimiento por el presunto delito de tráfico de influencias pero que desde hace casi dos años no se están investigando en el Juzgado de Instrucción 41 sino en el seno de la Fiscalía Europea". Begoña Gómez fue a declarar ante la Fiscalía Europea por este asunto, aunque en calidad de testigo.

En este sentido asegura que los hechos en los que se fija Peinado para contextualizar la presunta comisión del delito –como que Gómez realizase reuniones para su cátedra en La Moncloa— son "anecdóticos". "La única conclusión que puede extraerse del Auto es que se está investigando a mi representada por ser cónyuge del Presidente del Gobierno, como con claridad se expresa en el Fundamento Jurídico decimoséptimo", recalca el documento.

En definitiva, el escrito asevera que no se ha producido por parte de Peinado un relato argumentado que apunte de forma palmaria a la comisión de ninguno de los delitos por los que se les acusa: corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

De la misma forma, reclama que la vía judicial que ha elegido Peinado y que remite a Begoña Gómez a un juicio con jurado popular, no es la adecuada para el procedimiento en el que se investiga a la esposa del líder socialista: "No basta con una justificación meramente genérica y de carácter remisivo, siendo necesario argumentar la idoneidad de la decisión o medida adoptada".