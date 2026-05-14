El PSOE notifica al Supremo su intención de querellarse contra Aldama por atentar contra su "honor"

Días después de la declaración de Víctor de Aldama en el caso Koldo en el Supremo y en plena campaña andaluza, ha trascendido que el PSOE ha pedido permiso al alto tribunal para presentar una querella contra el conseguidor. En un escrito presentado, reclaman "la oportuna licencia para la interposición de querella por delito de injurias y calumnias".

Desde el partido, señalan que es "público y notorio" que en la declaración de Aldama como acusado en el juicio que se celebró en el Supremo, "lejos de rectificar sus falsedades, injuriosas y calumniosas, contra el PSOE y algunos de sus representantes, las ratificó y amplificó".

El PSOE sostiene que Aldama realizó "gravísimas acusaciones, que aun realizadas en su derecho de defensa, no dejan de ser absolutamente reprochables de la forma más contundente, mediante la correspondiente querella".

"A mayor abundamiento, todo ello ha sido manifestado sin aportar una sola prueba que las sustente ante ese tribunal, más que su testimonio, después de que haya pasado más de un año y medio desde que iniciara su campaña difamadora", agrega. Para el PSOE, lo declarado por Aldama "ha atentado gravemente contra el honor de importantes miembros del Gobierno y del partido, así como directamente del PSOE, siendo claramente perjudicado".

El partido señala que ya solicitó permiso meses atrás para interponer una querella contra Aldama por la declaración que hizo como imputado en el Supremo en diciembre de 2024, cuando afirmó en la fase de instrucción que se pagaron entre 3,5 y 4 millones en comisiones por obras públicas y que una parte era para el PSOE. Según añade, la Sala de lo Penal se opuso a conceder la preceptiva licencia, si bien le comunicó que podría volver a pedirlo una vez acabado el juicio, que quedó visto para sentencia el 6 de mayo.