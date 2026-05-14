PSOE: El inmenso error de no asistir a un funeral

Los españoles lo tienen claro. Desde hace años, en todas las encuestas hay tres instituciones que son las mejor valoradas por la ciudadanía: el Ejército, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Si Fernando Grande-Marlaska, María Jesús Montero y el ejército de asesores que los escolta lo hubieran tenido en cuenta, probablemente se habrían ahorrado muchos disgustos esta semana.

A muchos les resultará imposible encontrar un solo motivo que llevara al ministro del Interior a ausentarse del funeral de los guardias civiles que fallecieron luchando contra el narcotráfico, y que ese hecho fuera calificado por la candidata socialista, en un debate, como un accidente laboral. Tal vez la única explicación sea que este Gobierno lleva ya dos años observando a la Guardia Civil como un cuerpo extraño que investiga y airea sus tramas de corrupción. Por eso, cuando toca mostrar empatía, no les sale; y en cambio aflora lo que llevan dentro.

En política no es raro meter la pata, pero está desapareciendo el sano ejercicio de sacarla inmediatamente del barro. Ahora lo que se lleva es intentar extraerla para terminar hundiendo los dos pies hasta que el barro alcance las cejas.

«Un error negado o mal gestionado siempre tiende a crecer, alimentado por los intentos de ocultarlo»

Cuando estas cosas suceden, lo que marca la diferencia es cómo se gestiona el error. Si se reconoce a tiempo, el patinazo pierde fuerza y se desinfla hasta perderse en la espesura. Este ejercicio requiere, sobre todo, una cualidad, o al menos fingirla: humildad. Una virtud que no adorna a quienes llevan ocho años al lado de Pedro Sánchez, que no se caracteriza por su capacidad para asumir errores ni pedir disculpas por ellos. Quizá por esto tanto Marlaska como Montero han optado por tirar por la calle de en medio, que suele ser la más embarrada. Un error negado, maquillado o mal gestionado siempre tiende a crecer alimentado precisamente por los intentos de ocultarlo. Y es en ese punto cuando el intento desesperado de tapar un patinazo, o de responsabilizar a otros, resulta peor que el error mismo.

Eso es exactamente lo que le ha sucedido a María Jesús Montero, que está haciendo una campaña electoral para el recuerdo. La candidata del PSOE podría haber pedido disculpas por haber equiparado la muerte de dos guardias civiles en acto de servicio con el fallo de un arnés en el andamio o un descuido manejando el berbiquí. Sin embargo, ha optado por culpar a quienes no entendieron su prosodia y a quienes, haciéndolo, la malinterpretaron, cabe suponer que deliberadamente.

Tradicionalmente, el clásico error no forzado de la última semana de campaña era patrimonio exclusivo del PP. Hasta que el PSOE vino a demostrar que es capaz de superar la apuesta montando un formidable incendio nada menos que con la Guardia Civil, la segunda institución más querida por los españoles. Este fin de semana votan en Andalucía más de 15.000 guardias civiles y otros tantos policías nacionales: en total, 30.000 personas, más sus familias, que deben de estar deseando votar a quienes no fueron al funeral y protagonizaron este episodio. El domingo por la noche, consumado el batacazo electoral del PSOE, alegarán que no supieron conectar con los votantes, que el mensaje no llegó, o que la derecha distorsionó el mensaje. Porque en este Gobierno los errores no se cometen, se malinterpretan.

La semana comenzó mal para el PSOE por no asistir a un funeral. Para el sepelio del próximo domingo la asistencia es obligatoria. Y todos tienen butaca en primera fila.