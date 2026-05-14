Juanma Moreno cumple su promesa tras la llamada viral con un padre que perdió a su hijo por "piel de mariposa"

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha compartido en redes sociales el encuentro mantenido con José, el padre que protagonizó una llamada viral durante una acción telefónica del equipo de campaña popular, en la que relató la pérdida de su hijo a causa de la enfermedad conocida como epidermólisis ampollosa, o "piel de mariposa".

El momento, que se ha difundido ampliamente en redes sociales, culmina ahora con la reunión entre ambos, después de que aquella conversación telefónica generara un fuerte impacto emocional tanto en el propio ciudadano como en la integrante del equipo de campaña que le atendió, según el relato compartido por el dirigente andaluz.

La llamada que se hizo viral en plena campaña

Todo comenzó con una llamada del equipo de campaña del PP en el marco de su acción de información electoral. En un primer momento, el padre pensó que se trataba de una conversación política más, pero rápidamente la charla derivó en un testimonio personal marcado por la tragedia familiar.

El hombre explicó que su hijo había padecido "piel de mariposa" y había fallecido con 36 años, una circunstancia que cambió por completo el tono de la conversación. A partir de ese momento, la llamada se convirtió en un intercambio de emociones y agradecimientos por la atención recibida hacia esta enfermedad rara.

El propio ciudadano expresó su reconocimiento a la gestión del presidente andaluz en relación con esta patología, en un relato que terminó emocionando a la persona que realizaba la llamada.

Del impacto emocional al encuentro personal

Tras la difusión del vídeo y las declaraciones posteriores del presidente andaluz, Juanma Moreno mostró su intención de conocer personalmente al padre. Ese encuentro se ha producido finalmente, tal y como ha confirmado el propio dirigente en sus redes sociales.

"Esto ocurre a veces y merece la pena escucharlo. Personas de verdad hablando como personas de verdad", llegó a señalar tras conocerse la conversación, destacando el carácter humano del momento vivido. El reencuentro entre ambos se ha producido en un ambiente distendido, donde el presidente ha querido trasladar su apoyo directo a José tras la pérdida de su hijo.

"Me ha dado mucha fuerza conocerte"

Tras el encuentro, Juanma Moreno ha publicado un mensaje en el que ha destacado la emoción del momento y ha agradecido personalmente al padre su testimonio y su historia de vida.

"La llamada de ayer nos emocionó a todos y le he podido dar un abrazo. José, gracias por haber luchado tanto por tu hijo, por tu ternura y por seguir preocupándote como lo haces por el bienestar de las personas con piel de mariposa. Me ha dado mucha fuerza conocerte. En Andalucía hay muchas historias bonitas", ha escrito el presidente en sus redes sociales.

El encuentro pone el cierre a una historia que nació en el contexto de la campaña electoral y que ha trascendido a la esfera política por su fuerte carga emocional, situando de nuevo el foco en la realidad de las enfermedades raras y el impacto que generan en las familias.