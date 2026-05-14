Juicio contra los nueve vándalos que rociaron de pintura roja el Congreso de los Diputados

El Juzgado de lo Penal número 10 de Madrid celebra este jueves el juicio contra nueve activistas pertenecientes a diversos colectivos del ecologismo radical, a quienes se acusa de un delito contra el patrimonio histórico. Los procesados están vinculados a las organizaciones Futuro Vegetal, Extinction Rebellion y Scientist Rebellion, grupos conocidos por sus campañas de bloqueos de tráfico y actos de vandalismo bajo el pretexto de denunciar la supuesta inacción gubernamental frente al cambio climático.

La Fiscalía solicita para cada uno de los implicados una pena de un año y nueve meses de prisión. El Ministerio Público considera que las acciones perpetradas el 30 de marzo de 2023 contra la fachada de la Cámara Baja no pueden enmarcarse en el simple derecho a la protesta, dada la gravedad de los daños infligidos a una institución que goza de la máxima protección y que tiene incoado expediente como Bien de Interés Cultural.

Los hechos se remontan a la mañana de aquel jueves de marzo, cuando los encausados se personaron de forma coordinada en la céntrica Plaza de las Cortes de la capital. El escrito de acusación detalla que los extremistas se habían repartido previamente las tareas: mientras unos se encargaban de distraer la atención de los agentes de la Policía Nacional desplegados en la zona, otros se ocupaban de documentar gráficamente el ataque para su posterior difusión en redes sociales, y un tercer grupo ejecutaba materialmente el lanzamiento de la pintura.

El resultado de esta acción concertada fue el embadurnamiento con líquido rojizo de varias de las zonas más emblemáticas y delicadas del palacio. La pintura alcanzó la histórica puerta principal de bronce, la escalinata de acceso, diversas columnas de la fachada y uno de los célebres leones que custodian la entrada al edificio parlamentario.

Ante estos desperfectos, la acusación pública reclama también que los acusados abonen de forma conjunta y solidaria una indemnización de 5.863,98 euros a las arcas del Estado. Esta cuantía se corresponde estrictamente con los gastos derivados de las minuciosas labores de limpieza y restauración que tuvieron que llevarse a cabo para devolver el monumento a su estado original.

Los técnicos encargados de la recuperación se vieron obligados a emplear sistemas muy específicos e inocuos para no dañar la piedra y los morteros centenarios del inmueble. Especialmente delicada fue la intervención sobre la escultura de bronce afectada, que requirió decapar por completo su barniz protector para lograr eliminar hasta el último resto de la pigmentación empleada por los ecologistas, antes de volver a aplicar los tratamientos de conservación necesarios.

Este acto de vandalismo no fue ni el primero ni el último. Se ha convertido en la especialidad de Futuro Vegetal. El pasado 12 de octubre dos de sus miembros lanzaron pintura roja biodegradable sobre el cuadro Primer homenaje a Cristóbal Colón, obra de José Garnelo y Alda de 1882, expuesto en el Museo Naval de Madrid. La pintura resultó dañada en su costado izquierdo y el museo, dependiente de la Armada, presentó una denuncia formal. Las dos activistas se enfrentan a una posible condena de hasta tres años de prisión por delito contra el patrimonio cultural, según confirmó el Ministerio de Defensa.

Estos episodios forman parte de una serie de acciones del mismo grupo, que en los últimos años ha protagonizado vandalismos similares en otros espacios públicos y culturales con el argumento de visibilizar supuestas "injusticias ecosociales". Su visión de sí mismos como héroes que defienden el bien común justifica el ataque al patrimonio de todos los españoles, copiando el modus operandi de otros grupos similares por toda Europa, afectados por el mismo síndrome mesiánico.