Koldo se muestra compungido ante el juez y se niega a declarar por consejo de su abogada: "Él quiere hablar"

El exasesor de José Luis Ábalos Koldo García se ha negado a declarar este jueves en la Audiencia Nacional ante el juez Ismael Moreno en el marco del caso que investiga la compra de mascarillas a Soluciones de Gestión por parte de las comunidades autónomas de Canarias y Baleares. "Él quiere hablar", ha dicho su abogada; si bien ha recalcado que no lo hará hasta que se resuelva el recurso que han presentado frente al procedimiento que se dirime en la Audiencia Nacional.

El juez Moreno fechó este jueves las declaraciones de Koldo y el empresario Víctor de Aldama, ambos imputados en el caso; sin embargo, aplazó al próximo día 21 de mayo la de Aldama. Por su parte, la defensa de Koldo García liderada por Leticia de la Hoz pidió la nulidad de la causa por entender que este caso ya había sido enjuiciado en el Tribunal Supremo. Moreno rechazó la solicitud de la defensa de Koldo y mantuvo la citación de este jueves.

Según han informado fuentes jurídicas a Libertad Digital, el exasesor ministerial se ha mostrado compungido, como ya se le viera en sus últimas palabras en el juicio que tuvo lugar en el Tribunal Supremo, al hablar sobre los medios de comunicación. A estos les ha achacado que hablen de su vida privada aseverando que le han "destrozado la vida". Además, el que fuera mano derecha de Ábalos ha pedido de nuevo que se le devuelva una copia del material que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incautó en su casa. Desde su defensa, han asegurado en numerosas ocasiones que no disponer de este material les deja en peores condiciones que las acusaciones. Por ello, han adelantado que presentarán un nuevo escrito pidiendo formalmente los dispositivos el próximo lunes.

"Koldo se ha acogido al derecho de no declarar, porque presentamos ayer un recurso de reforma, subsidiario y apelación, porque entendemos que estos hechos ya están juzgados, porque hoy estaba aquí llamado para declarar sobre Baleares y Canarias, que entendemos que ha sido objeto de juicio ya en el Tribunal Supremo, porque el fiscal y la acusación popular ya lo incorporaron en las conclusiones definitivas", ha recalcado Leticia de la Hoz en declaraciones a los medios de comunicación a su salida de la Audiencia Nacional.

En este sentido, ha recordado que fue la defensa de Koldo García la que solicitó en el Supremo la declaración de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Aquella declaración se llevó a cabo por escrito, algo que, a ojos de la defensa, valdría para certificar que el caso por el que ha sido llamado a declarar este jueves ya ha sido objeto en una vista oral: "Nosotros entendemos que no se pueden juzgar dos veces los mismos hechos y ese es el motivo de que no haya declarado Koldo hoy".

"Vamos a esperar a que se resuelva el recurso de apelación y, si no nos dieran la razón, entonces solicitaríamos nosotros mismos la declaración voluntaria", ha adelantado antes de sentenciar que el exasesor ministerial "quiere declarar y quiere hablar". "Está tranquilo", ha apostillado.