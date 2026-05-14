Clamor de la Guardia Civil contra Marlaska: "Es un continuo maquillaje del narcotráfico"

El portavoz de Jucil en Cádiz, Agustín Domínguez, ha estado en La Noche de Cuesta de esRadio para denunciar la desprotección del Gobierno de Pedro Sánchez y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a los agentes de la Guardia Civil que tienen que luchar a diario contra el narcotráfico y sin el material adecuado que pone en peligro sus vidas. Tal es así, que en dos años han sido asesinados cuatro agentes, además de sufrir cientos de ataques.

"Es un continuo maquillaje del narcotráfico que quieren seguir haciendo. Por una parte nos reconocen la peligrosidad que estamos sufriendo en la zona, y ya no solo en Cádiz, sino en todo el litoral andaluz, que está sufriendo esta lacra y dicen que se va a gastar un presupuesto en material de protección para los compañeros y, sin embargo, en las unidades operativas no tenemos todavía ni esos elementos de seguridad ni estamos viendo que se esté haciendo nada por revertir la situación", ha denunciado la asociación mayoritaria de la Guardia Civil.

"Desde Jucil llevamos pidiendo ese material prácticamente desde sus inicios. Desde que iniciamos la andadura con Jucil en 2018. Y no han hecho caso en nada. Es más, antes de suceder los asesinatos de Barbate, por parte de esta secretaría provincial se solicitaron por escrito unos protocolos de actuación sobre el tema de las embarcaciones, el uso de embarcaciones pequeñas, un protocolo de actuación de armas largas con pelotas de goma para el narco", ha criticado Agustín Domínguez.

"Hicimos un escrito solicitando mucha información que a día de hoy todavía no nos han contestado y estamos hablando de hace aproximadamente cuatro años desde que se solicitó", ha añadido.

Sobre la mala calidad de los chalecos que utilizan los agentes, Domínguez ha señalado que hay compañeros del servicio marítimo que lo que llevan son "chalecos antifragmentos". "No es ni antibalas. Pues un 9 milímetros que le pille bien lo puede atravesar. Ya no te digo un 7,62. La atraviesa de lado a lado. Fernando Grande-Marlaska es plenamente consciente de ello. Tendrá informes suficientes para saberlo. Y más cuando han solicitado medios o quieren licitar medios por ese motivo".

Desprecio a la Guardia Civil

"Consideramos que es un desprecio a la Guardia Civil lo que hace Fernando Grande-Marlaska en muchas ocasiones. Se le ha pedido muchas veces que asista al Consejo y lo ha negado. Ha tenido también comparecencias en el Parlamento Europeo y tampoco fue. O sea, es un desprecio constante, sobre todo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No solo a la Guardia Civil, sino también a la Policía Nacional", ha denunciado.

"Ahora mismo estaba hablando con un compañero y hoy han cogido cuatro embarcaciones con casi cuatrocientas petacas aquí en la Bahía de Cádiz. O sea, que esto es un suma y sigue. Esto es diario. Esperemos que pare aquí y que el Gobierno ponga los medios suficientes, nos den una equiparación salarial como la que hemos pedido desde hace mucho, la declaración de zona de especial singularidad tan importante, no solo para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sino también para los propios ayuntamientos de la zona, para revertir un poco el tema del narcotráfico".

"Para eso también vale la zona de especial singularidad y la profesión de riesgo, que otra vez, por 71 veces, la vuelven a denegar. Yo no sé qué motivos o qué… Me parece un despropósito", ha concluido.