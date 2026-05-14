La hipocresía de Yolanda Díaz con la Guardia Civil: apoyo al cuerpo, pero votando en contra de ellos

Que la Guardia Civil necesita más y mejores medios para su lucha contra el narcotráfico es una cuestión conocida por todos. También para la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que esta mañana, durante una intervención a los medios previo a un desayuno informativo, ha trasladado su pésame a los familiares de los dos agentes del Instituto Armado, Germán y Jerónimo, que fallecieron en Huelva el pasado viernes mientras perseguían a una narcolancha.

Yolanda Díaz recalcaba además que, efectivamente, murieron "en acto de servicio", cosa que no se ha puesto en duda en ningún momento. Lo que se ha discutido es sobre si es un accidente laboral o no, a raíz de las palabras de la candidata socialista en las elecciones andaluzas del 17-M, Marías Jesús Montero, que más tarde rectificó. Pero, al margen de esta cuestión, la vicepresidenta ha asegurado que desde su formación se han presentado varias medidas para dotar al cuerpo de la Guardia Civil de más y mejores medios para estas labores que desempeñan, sobre todo, en el Sur de España.

"No sé ya más qué decir, porque desde Sumar hemos presentado muchas iniciativas para este colectivo y, desde luego, en una España moderna necesitamos avanzar en estos derechos", aseguraba Díaz delante de los medios de comunicación.

No se perciben dichas medidas

A raíz de esta situación, Libertad Digital se ha puesto en contacto con varias fuentes de la Guardia Civil para conocer más en profundidad estas "iniciativas" que ha explicado la vicepresidenta. Según informan estas mismas fuentes, solo se tienen constancia de dos movimientos del grupo Sumar respecto a la presentación de medidas favorables para el cuerpo del Instituto Armado.

La primera se trata de una proposición no de ley presentada en el Congreso de los Diputados en el que se solicita la no aplicación del Código penal militar a los guardias civiles. Una medida por la que se dejaría de juzgar a estos agentes con el código penal militar en tiempos de paz. Es una iniciativa motivada por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) que presentaron en octubre del año pasado, pero, desgraciadamente, recibió el voto en contra del PSOE en el Congreso, su principal socio de Gobierno.

Desde entonces, Sumar no ha vuelto a trabajar con el Ejecutivo nacional en este asunto, por lo que la medida ha quedado tirada en la papelera como otras muchas proposiciones que ha presentado el Gobierno durante esta legislatura.

Bloqueo por 71º vez de la "profesión de riesgo"

Pero, por si fuera poco, el Gobierno español ha vuelto a ponerse en contra del reconocimiento de "profesión de riesgo" a los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Con el beneplácito de Sumar, la misma formación que asegura proponer medidas favorables para este cuerpo, la Mesa del Congreso -con mayoría del PSOE y del partido de Yolanda Díaz- bloqueó por 71º vez esta propuesta.

Según señalan fuentes de Sumar a LD, el bloqueo se ha producido por "una cuestión técnica" que, al parecer, "depende de la comisión" que preside el PSOE. "Se están debatiendo los pormenores", asegura la formación. No obstante, desde las asociaciones de Guardias Civiles, creen que el proyecto de ley es correcto y temen que por una corrección del Ejecutivo nacional pueda ocultarse algún cambio que pueda no hacer efectivo dicho reconocimiento. "Nos esperamos cualquier cosa a estas alturas", aseguran fuentes del Instituto Armado.

Accidente laboral

Aunque la exlíder de Sumar se haya posicionado a favor de que se mejore al cuerpo de la Guardia Civil, lo cierto es que su postura es distinta a la de su propia formación. El pasado martes en la rueda de prensa de los portavoces, la portavoz de Comuns, Aina Vidal defendió a María Jesús Montero señalando que "técnicamente" lo ocurrido con los dos guardias civiles es un "accidente laboral", pero cree que "se está intentando manipular" porque no hay "ni disputa ni lío" en torno a estas palabras.

La postura de la vicepresidenta, Yolanda Díaz sobre la muerte de Germán y Jerónimo y la situación contra el narcotráfico en el Sur de España, y su discrepancia con su propia formación no parece haber convencido del todo a las diferentes asociaciones que velan por los derechos de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que creen que su esfuerzo es más un intento de aparentar de cara a la galería que a hacer efectiva sus palabras.