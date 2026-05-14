La realidad del Estrecho que revela Seguridad Nacional: 20 patrulleras de la Guardia Civil contra 600 narcolanchas

La lucha contra el narcotráfico en el área del Estrecho de Gibraltar se ha convertido en un problema de seguridad de primer nivel durante la última década. Los clanes del narcotráfico están cada vez más profesionalizados, tienen mayores presupuestos y estructuras, y trabajan con mejores medios y más modernos que aquellos destinados a evitar su actividad, como son los agentes de la Guardia Civil, Vigilancia Aduanera o la Policía Nacional.

A esta situación se une el hecho de que los nuevos narcos del Estrecho han perdido el respecto a la autoridad y no tienen problema en enfrentarse directamente contra aquellos que quieren detenerles. Se pudo ver hace dos años en la tragedia de Barbate, en la que perdieron la vida dos agentes. Y se ha vuelto a ver hace unos días en Huelva con la muerte en acto de servicio de otros dos guardias civiles. La desgraciada cúspide de 244 ataques bajo la gestión del actual Gobierno.

La Guardia Civil combate el narcotráfico en el Estrecho con una veintena de patrulleras. Cuatro en Cádiz, tres en el Campo de Gibraltar, tres en Málaga, cuatro en Almería y dos en Huelva. Muchas de ellas habiendo superado su vida útil. Están apoyadas por embarcaciones auxiliares de pequeño tamaño y por varios helicópteros del Servicio Aéreo de la Guardia Civil, que tienen sus bases en Rota (Cádiz), Málaga y Granada.

Ahora el Departamento de Seguridad Nacional, que dirige la general de brigada del Ejército del Aire Loreto Gutiérrez, releva aún más datos sobre la desigualdad que se produce día a día en el Estrecho de Gibraltar. Lo hace en su último informe anual, hecho público en las últimas horas, en el que también detalla el control de la Armada sobre la flota fantasma rusa, que detecta unos 50 barcos semanales que pueden ser un vector de ataques híbridos.

El Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima (COVAM) de la Armada ha cifrado en "más de 600 embarcaciones tipo go-fast las que son sospechosas de llevar a cabo operaciones relacionadas con el tráfico de estupefacientes, principalmente en el área del Estrecho de Gibraltar". Es decir, se pone cifra a la desigualdad en la zona: 20 patrulleras, una embarcaciones auxiliares y varios helicópteros para combatir a más de 600 narcolanchas.

El informe advierte además de que estas redes criminales han evolucionado hacia estructuras cada vez más complejas y transnacionales, capaces de operar de forma simultánea en distintos puntos de la costa andaluza y de extender sus ramificaciones hacia el resto de Europa. Explica que el Estrecho sigue siendo la principal puerta de entrada del hachís procedente de Marruecos, pero ahora también está siendo una vía de entrada estratégica para la cocaína.

El documento destaca que estos clanes del narcotráfico cuentan con un importante apoyo logístico en tierra, con redes encargadas del suministro de combustible, vigilancia de movimientos policiales, almacenamiento de droga y reparación de embarcaciones. Una estructura que les permite mantener una actividad casi permanente y reponer medios materiales con rapidez, incluso después de importantes operaciones policiales o incautaciones multimillonarias.

Otro de los aspectos que preocupa a Seguridad Nacional es la elevada capacidad tecnológica de las mafias asentadas en el entorno del Estrecho. Las narcolanchas emplean motores cada vez más potentes, sistemas de navegación avanzados y comunicaciones encriptadas, además de drones y dispositivos de vigilancia para detectar la presencia policial.

El informe también pone el foco en el impacto social y económico que el narcotráfico está provocando en determinadas zonas del litoral andaluz. Seguridad Nacional alerta del riesgo de que estas organizaciones criminales aumenten su capacidad de influencia en el tejido local mediante el blanqueo de capitales, la economía sumergida y la captación de jóvenes para actividades relacionadas con el transporte o la logística de la droga.